June Shannon erzielt Sieg im Sorgerechtsstreit um Enkelin

Mit ihrem Tod hinterließ Anna Cardwell (✝29) ihre zwei Töchter Kaitlyn und Kylee. June Shannon (44), auch bekannt als Mama June und Mutter der Verstorbenen, und Annas Ex-Ehemann Michael Cardwell kämpfen seither um das Sorgerecht der Ältesten. Nun scheint die TV-Bekanntheit einen kleinen Sieg in dem Streit um Kaitlyn errungen zu haben: Wie aus den Gerichtsdokumenten, die In Touch vorliegen, hervorgeht, hat das Gericht Junes Antrag auf Unterlagen des Department of Family and Children Services [kurz: DFCS] zugestimmt. "Solche Beweise und Zeugenaussagen sind wichtig für die dem Gericht vorliegenden Angelegenheiten, damit das Gericht eine fundierte Entscheidung über das Wohl des minderjährigen Kindes in dieser Sorgerechtssache treffen kann", heißt es zudem in Junes Antrag. Ein vom Gericht beauftragter Mitarbeiter des DFCS muss nun den Fall um Kaitlyn prüfen.

Anna teilte mit ihrem Ex Michael die kleine Kylee, die derzeit auch bei ihm lebt. Wer der Vater von Kaitlyn ist, ist bis heute nicht öffentlich bekannt. Dennoch möchte Michael neben seiner leiblichen Tochter auch ihre ältere Schwester zu sich holen: Er sei sich sicher, dass es das Beste wäre, die Schwestern nach Annas Tod nicht zu trennen. Ein Unding für June, wie sie bereits in einem Interview mit The Sun deutlich machte. "Er hat kein Recht auf Kaitlyn. Bei der Sache mit Michael geht es um Geld und bei Kaitlyn sollte es nicht ums Geld gehen. Kaitlyn will von ihrer biologischen Familie aufgezogen werden", wetterte die 44-Jährige.

June behauptete zudem, dass Michael während seiner Beziehung mit Anna gewalttätig geworden war. "Während seiner Ehe mit Anna hat [Michael] Anna und das Kind häufig körperlich misshandelt, und es wäre nicht im Interesse des Kindes, wenn es in [Michaels] Obhut und unter seiner Kontrolle wäre." Michael wies die Anschuldigungen daraufhin über seinen Anwalt zurück. "Michael bestreitet diese Anschuldigungen. Dies ist das erste Mal, dass solche Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden. Er und Anna hatten eine großartige Beziehung, als sie verheiratet waren, und trennten sich lediglich aufgrund unterschiedlicher Meinungen und Persönlichkeiten", erklärte der Jurist laut In Touch.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwells Töchter Kylee und Kaitlyn

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell mit ihrer Familie im Oktober 2020

