Partner trägt Ring: Hat Kerry Katona heimlich geheiratet?

Kerry Katona (43) ist verliebt und schon drei Jahre mit ihrem Partner Ryan Mahoney verlobt, doch bis jetzt schien die eigentliche Hochzeit noch in weiter Entfernung. Nachdem ihre Pläne, nach Las Vegas durchzubrennen, von ihren empörten Töchtern durchkreuzt wurden, bringt die ehemalige Musikerin jetzt plötzlich wieder die Gerüchteküche zum Brodeln. Auf Instagram teilt die Blondine ein paar Fotos von sich und ihrem Schatz im Urlaub. Sie halten sich gegenseitig im Arm und lächeln breit. Was dabei besonders ins Auge sticht? Der glitzernde Silberring am linken Ringfinger von Ryan. Hat das Paar sich nun etwa doch heimlich das Jawort gegeben?

In der Vergangenheit zeigte Kerry sich öfter unentschlossen, ob sie eine weitere Ehe wirklich durchziehen möchte. Immerhin war sie bereits dreimal verheiratet gewesen, doch alle endeten mehr oder weniger tragisch. Wie sie gegenüber GB News erklärte, sprechen viele Dinge dafür – besonders die Absicherung ihrer Kinder liegt der mehrfachen Mutter sehr am Herzen. Falls ihr etwas passieren sollte, würde Ryan als ihr Ehemann das Sorgerecht für ihre Kinder erhalten. Dennoch meinte sie auch: "Ich glaube, ich habe Angst. Ich habe tatsächlich Angst. Der Gedanke, vor den Traualtar zu treten. Ich habe wirklich Angst, weil meine Erfolgsbilanz miserabel ist."

Besonders ihre letzte Ehe mit George Kay (✝38) hatte das ehemalige Atomic Kitten-Mitglied traumatisiert. Schon öfter schilderte sie, dass ihr damaliger Mann sie schwer misshandelt haben soll. In ihren Memoiren "Kerry Katona: Whole Again" hatte sie beschrieben, dass er sie während ihrer vierten Schwangerschaft "geschubst und getreten" und ihr "ins Gesicht gespuckt" hätte. 2017 hatte sie sich von dem Sportler getrennt und zwei Jahre später starb er an einer Überdosis Kokain.

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Getty Images Kerry Katona und George Kay 2015 in London

