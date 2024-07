Kerry Katona ließ Vegas-Hochzeit wegen ihrer Kinder platzen

Kerry Katona (43) ist eine Hochzeitsexpertin: Der Atomic Kitten-Star war bereits dreimal verheiratet! Auch mit ihrem aktuellen Partner Ryan Mahoney würde sie gerne vor den Traualtar treten. Geplant war, ohne viel Trubel – und ohne Gäste – in Las Vegas zu heiraten. Dabei haben ihr aber ihre Kinder einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie sie nun gegenüber OK! verrät: "Ryan und ich wollten nach Vegas fahren, um endlich zu heiraten. Aber Molly und Lilly sagten: 'Wage es nicht, das ohne uns zu tun.'" Die TV-Bekanntheit sei aber nicht der Meinung, dass ihr Nachwuchs unbedingt dabei sein müsse. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie schon auf zu vielen meiner Hochzeiten waren", scherzt die Blondine.

Kerry und der Personal Trainer lernten sich im Jahr 2018 kennen und sollen bereits seit vier Jahren verlobt sein. Gegenüber GB News gab die Britin bereits im vergangenen Jahr zu, dass sie die Hochzeitspläne ein wenig vor sich hinschiebe – ihre Erfolgsbilanz in Ehen sei einfach "miserabel". "Ich habe mit 21 Jahren geheiratet, wie jeder weiß – und dann habe ich mich in eine weitere Ehe gestürzt", erzählte sie. Offiziell ging ihre erste Ehe mit Brian McFadden (44) sechs Jahre. Noch vor der Scheidung lernte sie Mark Croft kennen, mit dem sie vier Jahre verheiratet war. "In meiner dritten Ehe ist mein Mann verstorben, ich bin also eigentlich Witwe", erzählte sie von George Kay (✝38) und fügt hinzu: "Aber ich bin jetzt seit fünf Jahren mit Ryan zusammen und ich bin eine alte Romantikerin – ich glaube an ein glückliches Ende!"

Bereut die Sängerin rückblickend ihre vielen Hochzeiten? "Wirklich bereuen tue ich aber keine, sie waren mir alle eine Lehre", erklärte sie gegenüber GB News. Immerhin verdankt die 43-Jährige ihren Ex-Beziehungen auch ihre fünf Kinder: Aus erster Ehe stammen die beiden Anfang zwanzigjährigen Molly Marie und Lilly Sue, aus der zweiten die Teenager Heidi Elizabeth und Maxwell Mark. Ihr jüngstes Kind Dylan Jorge ist der gemeinsame Sohn mit dem verstorbenen George Kay.

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Töchtern

