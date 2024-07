Schon wieder: Bianca Censori in durchsichtigem Top unterwegs

Sie kann es einfach nicht lassen. Bianca Censori (29) sorgt mit ihren freizügigen Looks regelmäßig für Schlagzeilen. So auch jetzt wieder. Zusammen mit ihrem Mann Kanye West (47) wird sie beim Verlassen eines Kinos fotografiert. Die Paparazzi-Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, dass die Architektin sich dafür ein eher unpraktisches Outfit aussuchte. Sie trug ein hautfarbenes, durchscheinendes Crop-Top, das nichts der Fantasie überließ. Dazu entschied sie sich für eine kurze Leggings und geschnürte Pumps. Die Haare band sie sich unter einer beigefarbenen Kappe. Kanye hingegen kleidete sich ganz in Schwarz mit Hoodie und Jogginghose.

Dieser Kino-Look dürfte wieder für einiges an Gesprächsstoff sorgen. Immerhin bekam Bianca in den vergangenen Wochen sogar richtig Probleme wegen ihrer Outfits. Nachdem sie in L.A. in einem durchsichtigen Top ein Restaurant betreten wollte, wurde sie von dem Besitzer des Lokals verwiesen. Der Vorfall hätte aber noch weitreichendere Konsequenzen haben können, denn der wütende Restaurantbetreiber hätte sogar Anzeige stellen können. Laut Daily Mail könnte so ein Look als Verstoß gegen kalifornisches Recht eingestuft werden und so als "unsittliche Entblößung" gelten. So etwas kann mit sechs Monaten Bezirksgefängnis, einer Geldstrafe und einer Registrierung als Sexualstraftäter geahndet werden.

Bis vor einigen Wochen passte sich Biancas Gatte Kanye der provokanten Kleiderwahl seiner Liebsten an – doch statt wenig Stoff trug er meist eher viel Stoff und vermummte zum Teil sein ganzes Gesicht. Mitte Juli änderte sich das: Bei einem Spaziergang entschied der Rapper sich für auffallend normale Kleidung, während Bianca wieder so wenig wie möglich trug. Für die Körpersprachenexpertin Judi James hat das auch einen Grund. "Das ist so etwas wie eine Kehrtwende in der Dynamik dieses Paares, denn Kanye sieht in seinen langen Shorts und seinem Sweatshirt jetzt fast wie ein gewöhnlicher Tourist aus", erklärte sie The Mirror. Sie habe den Eindruck, der 47-Jährige wolle das "Spiel nicht mehr mitspielen".

Aissaoui Nacer / MEGA Bianca Censori im Juni 2024

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

