Trotz Noch-Ehe mit Angelina: Darf Brad Pitt Ines heiraten?

2016 hatten Brad Pitt (60) und seine Ehefrau Angelina Jolie (49) ihre Trennung bekannt gegeben. Mittlerweile hat der Schauspieler mit Ines de Ramon sein großes Liebesglück gefunden. Doch wie steht es um potenzielle Hochzeitspläne? Immerhin führen Brad und Angelina seit acht Jahren einen erbitterten Scheidungskrieg, der bislang kein Ende zu nehmen scheint. "Legal ledig zu werden, gewährt sofortige persönliche Unabhängigkeit und befreit von den rechtlichen Zwängen der Ehe", erklärt jetzt die Finanzplanerin Shinobu Hindert gegenüber Fox News Digital und führt zudem aus: "Dadurch können sie neue Beziehungen eingehen oder wieder heiraten, ohne die Komplikationen, die mit einer technischen Ehe verbunden sind. Es kann auch ein strategischer Schritt sein, den persönlichen Status von komplexen Vermögensaufteilungen oder Sorgerechtsstreitigkeiten zu trennen, sodass jeder Aspekt unabhängig behandelt werden kann."

Obwohl sich Brad und Angelinas Scheidungsverfahren seit 2016 zieht, gelten sie bereits seit fünf Jahren als ledig. "Die Tatsache, dass sie 2019 für ledig erklärt wurden, hat den Vorteil, dass sie ihr Leben in gewisser Weise fortsetzen können und sich zumindest als getrennt und nicht verheiratet betrachten können", ergänzt zudem die Scheidungsanwältin Kara Chrobak im Interview mit dem Medium. Damit steht Brad und Ines' möglichen Hochzeitsplänen also nichts mehr im Wege...

Doch haben der Filmstar und seine Liebste überhaupt Interesse daran, den Bund der Ehe einzugehen? Laut einem Insider sind sich Brad und Ines sicher, dass sie "Seelenverwandte" sind – eine Hochzeit kommt für sie dennoch nicht infrage. "Sie wissen, wie ernst es ihnen ist. Sie brauchen keine Ringe, um es zu beweisen", verriet die Quelle in einem Interview mit Us Weekly. Für den 60-Jährigen und die Ex von Paul Wesley (42) sei es aktuell vor allem wichtig, ihre Zweisamkeit zu genießen: "Brad und Ines haben die Kunst gemeistert, Brads öffentlichkeitswirksames Leben mit ihrer privaten Beziehung in Einklang zu bringen. Sie genießen unauffällige Verabredungen, bei denen sie sich entspannen und austauschen können."

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2015

MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon

