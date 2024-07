Deshalb entschied sich Aline bei "Ex on the Beach" für Eric!

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach herrschte bei Aline Smith ein pures Gefühlschaos. Die Blondine musste sich entscheiden: Möchte sie ihrem Ex Eric Bernhard eine zweite Chance geben oder doch lieber schauen, ob sich da Gefühle zu Josua Günther aufbauen könnten? Letztendlich fiel ihre Entscheidung auf ihren Ex-Freund. Gegenüber Promiflash verrät sie, was sie dazu bewegte: "Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, Eric eine zweite Chance zu geben, damit wir uns wieder näherkommen. Da ich in dem Streit gemerkt habe, wie sehr mich seine kalte Art getroffen hat und er somit einiges in mir aufgewühlt hat."

Dem fügt die 32-Jährige hinzu: "Ich bin allgemein ein Mensch, der zweite Chancen gibt, wenn ich noch Potenzial sehe, bevor ich einfach alles wegwerfe. Immerhin waren wir drei Jahre ein Paar." Aline scheint 100 Prozent hinter ihrem Entschluss zu stehen, denn sie bedauere es im Nachhinein nicht, dem Sonnyboy nicht eine ernsthafte Chance gegeben zu haben, sie näher kennenzulernen. "Ich bereue nicht, wie ich mich entschieden habe, da ich für mich schauen musste, ob sich das mit Eric nochmal aufbauen kann oder eben zu viel passiert war und ich einen endgültigen Cut machen kann."

Im Laufe der gesamten Folge fiel es Aline ziemlich schwer, die für sie richtige Entscheidung zu fällen. Drei Gespräche hatte es gebraucht, bis die Ludwigshafenerin ihrem Ex-Freund verkündete: "Ich will einfach mit dir noch mal neu starten. Einfach versuchen, dass wir uns noch mal annähern." Darüber, dass die 32-Jährige einen Neuanfangwagen möchte, war Eric megahappy: "Das war alles, was ich wollte."

