Lala Kent bekommt harsche Kritik für nacktes Babybauchvideo!

In wenigen Wochen darf Lala Kent (33) ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen. Trotz des Schwangerschaftsendspurts will die Unternehmerin ihre Follower natürlich auf dem Laufenden halten und teilt nun einige Schnappschüsse der vergangenen Tage auf ihrem Instagram-Account. Neben den Bildern von sich und ihrer kleinen Familie polarisiert allerdings eine Aufnahme ganz besonders: Die "Vanderpump Rules"-Darstellerin filmt sich splitterfasernackt im Spiegel, während sie ihren stattlichen Babybauch präsentiert. Mit einer Hand bedeckt sie sich die Brüste, während sie an ihren Bauch heranzoomt. Das kommt bei vielen Fans überhaupt nicht gut an. Einer schreibt: "Das Nacktvideo ist so unnötig. So was gehört sich für eine Lady einfach nicht!"

Viele ihrer Anhänger stehen total hinter Lala und verteidigen sie kräftig. "Der Körper einer schwangeren Frau ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt", schreibt ein Fan und ein anderer meint: "Wenn ich schwanger so wunderschön ausgesehen hätte, hätte ich auch damit angegeben." Allerdings gibt es immer wieder empörte Stimmen zwischen den ganzen Komplimenten. "Lala, du warst mein Liebling! Jetzt wundere ich mich, was zur Hölle der Grund für solche Aufnahmen sein soll", "Schämst du dich nicht?" und "Du durstest so nach Aufmerksamkeit. Dabei will das keiner sehen!", meinen die Hater.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lala aufgrund ihrer aktuellen Schwangerschaft für Aufsehen sorgt. Auch die Entstehung ihres noch ungeborenen Sprösslings stieß auf Unverständnis, denn sie hatte sich für einen Samenspender als Papa entschieden. Und das auch mit einem guten Grund, wie sie im "Vanderpump Rules"-Podcast erklärt: "Ich will etwas Absolutes. [...] Niemand kann es mir jemals wegnehmen. [Das Baby ist] nur meins." Ihre erste Tochter Ocean entstand während ihrer holprigen Ehe mit Randall Emmett.

Anzeige Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram /lalakent Schwangere Lala Kent mit ihrer Tochter, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Lalas Video? Da ist doch nichts dabei. Sie kann es sich doch voll erlauben! Ich finde, es ist viel zu provokant. Muss nicht sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de