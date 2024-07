Ist Firerose schuld am Streit zwischen Billy Ray und Miley?

Einst waren sie ein eingespieltes Team, heute ist die Beziehung zwischen Miley Cyrus (31) und ihrem Vater Billy Ray Cyrus (62) kompliziert. Schuld an der angespannten Stimmung zwischen den beiden soll – zumindest zu einem bestimmten Grad – Billys ehemalige Partnerin Firerose sein. Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, soll die australische Sängerin während der Beziehung die Kontrolle über die sozialen Netzwerke des Country-Stars übernommen haben. "Die Wahrheit ist, dass Firerose ihn daran gehindert hat, mit seiner Familie zu kommunizieren. Sie hat seinen Social-Media-Account übernommen und alle geblockt, denen er folgte, wie seine Tochter und sogar Lil Nas X und andere Menschen in seinem Leben", beteuert der Informant.

Außerdem soll das Vater-Tochter-Duo gar nicht so schlecht aufeinander zu sprechen sein. Die Quelle ist sich sogar ziemlich sicher, dass "Billy Ray und Miley gut miteinander auskommen und das auch schon sehr lange". Angeblich sollen die Streitgerüchte "vollkommen übertrieben" sein. Ob das wirklich so stimmt? Immerhin sind erst vor zwei Tagen erschütternde Audioaufnahmen aufgetaucht, auf denen Billy heftig über seine Tochter herzieht. "Jeder weiß, dass dieser Teufel eine Schlampe ist", hetzte er gegen die Grammy-gewinnende Sängerin. Und obwohl der Musiker sich mittlerweile für seine Worte entschuldigt hat, hat Miley bisher nicht offiziell darauf reagiert.

Firerose, deren echter Name Johanna Rosie Hodges ist, und Billy Ray machten ihre Beziehung im August 2022 öffentlich. Nur wenige Monate später verlobten sie sich und heirateten im Oktober 2023. Vor etwa zwei Monaten reichte der "Achy Breaky Heart"-Sänger die Scheidung ein. Mittlerweile stecken sie in einem hässlichen Rosenkrieg, in dem sie sich gegenseitig schon finanziellen Betrug, Drogenprobleme und Missbrauch vorgeworfen haben. Miley soll von Anfang an gegen die Beziehung der beiden gewesen sein. Ein Insider plauderte im Gespräch mit Radar Online aus, dass Miley sogar "geschockt und erschüttert" gewesen sei.

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose im November 2022

Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus, Sänger

