Knutschalarm! Diesen Mann küsst Bill Kaulitz beim Kölner CSD

Bill Kaulitz (34) war am Wochenende in Köln zu Besuch anlässlich des Christopher Street Days. Die bunte Parade besuchte er nicht nur mit seinem Bruder Tom Kaulitz (34), sondern auch mit einem weiteren Herrn. Mit ihm ging es später laut einem Augenzeugen sogar in einen Klub, in dem der Tokio Hotel-Frontmann nichts anbrennen ließ: Er und seine Begleitung knutschten miteinander! Um wen handelt es sich bei Bills Kusspartner? Das erfahrt ihr im Promiflash-Video!



