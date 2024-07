Mick Jagger und Melanie strahlen bei Olympia-Event in Paris!

Heute werden die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Gestern fand die Prelude To The Olympics 2024 von Louis Vuitton statt – unter den Partygästen waren unter anderem auch Mick Jagger (81) und seine Freundin Melanie Hamrick (37). Wie Fotos der Veranstaltung zeigen, legten der Rockstar und die Choreografin einen echten Glanzauftritt auf dem roten Teppich hin. Besonders der Sänger schien das Blitzlichtgewitter zu genießen: Mit einem breiten Grinsen und energischen Bewegungen posierte er für die Kameras.

Der 81-Jährige zeigte sich bei dem Event von seiner eleganten Seite: Er trug einen schwarzen Anzug mit Blumenmuster. Das Outfit seiner 37-jährigen Partnerin war farblich zu Micks Look abgestimmt. Melanie präsentierte sich nämlich in einem Kleid in Schwarz mit goldenen Verzierungen am Saum. Neben dem Paar nahmen auch andere hochkarätige Promis an der Feierlichkeit teil – wie unter anderem die ehemalige Tennisspielerin Serena Williams (42), der Rapper Snoop Dogg (52) und die Schauspielerin Zendaya (27).

Seit 2014 gehen Mick und Melanie bereits gemeinsam durchs Leben – die beiden hatten sich bei einem Konzert der Rolling Stones in Tokio kennengelernt. Im Dezember 2016 wurde der Sänger im Alter von 73 Jahren zum achten Mal Vater: Zusammen mit der einstigen Balletttänzerin durfte der Rocker seinen Sohn Deveraux Octavian Basil auf der Welt begrüßen.

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Juli 2024

Getty Images Melanie Hamrick und Mick Jagger im September 2023

