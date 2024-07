Sandy Meyer-Wölden bricht sich ihren Daumen in der Autotür

Eigentlich wollte Sandy Meyer-Wölden (41) nur einen entspannten Abend beim Coldplay-Konzert verbringen. Doch als die Show vorbei war und es für die Ex von Oliver Pocher (46) nach Hause ging, passierte ein Unglück: Sandy brach sich selbst den Daumen! "Wenn man zu doof ist, um die Autotür zuzumachen...", erklärt sie den Moment, in dem es zu dem Vorfall kam. Anschließend ging es für die Podcasterin zum Arzt, um ihren Daumen zu röntgen. Die Aufnahmen davon teilt Olli in seiner Instagram-Story.

Eigentlich lebt Sandy derzeit noch mit ihren Kindern in den USA. Doch die Unternehmerin soll darüber nachdenken, wieder nach Deutschland zu ziehen. "Die Entscheidung war eigentlich für 'in Miami bleiben' gefallen", erzählte die 41-Jährige gegenüber Bild und fügte hinzu: "Aber Olli und die Kinder lassen nicht locker und würden sich wünschen, dass wir nach Deutschland ziehen." Scheint so, als treffe sie die Entscheidung auch für ihren Ex. Noch in diesem Herbst soll es so weit sein.

Sandy und Olli waren von 2010 bis 2014 miteinander verheiratet. Aus ihrer Beziehung gehen drei gemeinsame Kinder hervor. Nach ihrer Trennung ging die Ex von Boris Becker (56) nach Miami. Dort lernte sie einen US-Geschäftsmann kennen, mit dem sie 2017 noch einmal Zwillinge bekam. Mittlerweile sind die beiden aber wieder getrennt.

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011

