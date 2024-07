Stacey Solomon und Joe feiern Hochzeitstag mit Gartenparty

Dass schon zwei Jahre seit ihrer Hochzeit vergangen sind, kann wohl auch Stacey Solomon (34) kaum glauben. An ihrem Hochzeitstag tauchen die X Factor-Bekannheit und ihr Gatte Joe Swash wieder in die Erinnerungen an ihren großen Tag ein. In ihrer Instagram-Story nimmt Stacey ihre Fans mit in ihren Garten, in dem sie eine romantische Gartenparty für die ganze Familie organisierte. "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre her ist. Ich werde für uns und unsere Eltern einen Tisch im Garten aufstellen, den wir bei unserer Hochzeit als Kopfende hatten. Wir haben im vergangenen Jahr gemacht und es war so lebendig, dass es zur Tradition geworden ist", erzählt sie ihren Fans.

In den Aufnahmen ihrer kleinen Jubiläumsfeier zeigen Stacey und Joe sich nicht nur harmonisch, sondern auch überglücklich. Für ihre Fans sicher ein Grund zum Aufatmen, denn zuletzt gab es Hinweise darauf, dass die Beziehung der beiden ein wenig an Glanz verloren hat. So offenbarte die Musikerin unter anderem, dass sie und Joe die Nächte in getrennten Betten verbringen. Ein Insider befeuerte die Spekulationen weiter, indem er gegenüber Closer betonte: "Wenn sie nicht anfangen, sich aktiv Zeit füreinander zu nehmen und mehr Balance zu finden, könnte der Funke vergehen und sie könnten ihn nie wieder zurückbekommen." Aktuell soll sich das Ehepaar mehr wie Mitbewohner fühlen als wie Verheiratete.

Das Jawort gaben sich Stacey und Joe im Sommer 2022. Nur kurz danach bekam ihre Familie Zuwachs: Das fünfte Kind der Britin erblickte das Licht der Welt. Es ist das dritte Kind mit Joe, die beiden älteren Söhne stammen aus früheren Beziehungen. Und weil das Paar mit seiner Rasselbande alle Hände voll zu tun hat, gerieten sie vergangenes Jahr in ein kleines Liebes-Tief. "Ich glaube, Joe und ich befinden uns in unserer nicht-romantischen Ära", gab Stacey im Interview mit OK! zu. Denn wegen der Kinder sei nicht immer Zeit für Zweisamkeit. Doch wie sie jetzt beweisen, bedeutet das offenbar nicht, dass die Ehe auf der Kippe steht.

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon bei der Feier ihres zweiten Hochzeitstages, Juli 2024

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im März 2023

