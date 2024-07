Bandelt Prinzessin Leonor etwa mit EM-Fußballstar Gavi an?

Prinzessin Leonor (18) ist offenbar ziemlich begehrt bei den Herren. Erst im Frühjahr 2024 ließ die spanische Royal die Gerüchteküche mächtig brodeln, denn ihr wurde eine Romanze mit dem New Yorker Gabriel Giacomelli nachgesagt. Ist das Herz der Schönheit jetzt etwa an einen anderen Beau vergeben? Zumindest heizt ein aktueller Besuch der Fußball-EM-Sieger im spanischen Palast diese Vermutungen gewaltig an: Die Prinzessin soll mit dem Fußballprofi Gavi (19) anbandeln. Auf Instagram veröffentlicht das Königshaus zwar einige Aufnahmen, die Leonor und ihre Familie gemeinsam mit ihren Gästen zeigen, der offizielle Beziehungsstatus der Teenagerin lautet hingegen weiterhin "Single".

Ob wirklich etwas zwischen Leonor und dem Hottie läuft, ist aktuell nicht bekannt. Zuletzt wurde gemunkelt, dass die 18-Jährige mit dem in Brasilien geborenen Gabriel in einer Beziehung sei. Ihn habe sie laut Gente während ihrer Studienzeit am UWC Atlantic College in Wales kennengelernt. Medienberichten zufolge soll die junge Frau ihren vermeintlichen Liebsten sogar in den USA besucht haben – dort lebt der Sohn eines Millionärspaars wohl. Bestätigt wurde die Romanze der beiden jedoch ebenfalls nicht offiziell.

Ob Leonor momentan überhaupt Zeit für eine Beziehung hat? Anfang des Monats wurde der Tochter von König Felipe (56) eine besondere Ehre zuteil: Sie wurde zur Junior-Offizierin der spanischen Armee ernannt. Zuvor war sie bereits seit einem Jahr auf einer Militärakademie. Während der Zeremonie in Zaragoza im Norden Spaniens überreichte ihr Vater seiner Tochter eine Auszeichnung und wirkte währenddessen sichtlich stolz auf seinen Nachwuchs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die spanischen Royals mit den Gewinnern der Fußball-EM, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe mit seiner Tochter Prinzessin Leonor, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass zwischen Leonor und Gavi wirklich etwas läuft? Ja! Das kann ich mir richtig gut vorstellen... Nee, zwischen den beiden geht sicherlich nichts... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de