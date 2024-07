Im kleinen Roten: Mandy Moore setzt ihre Babykugel in Szene

Mandy Moore (40) dokumentiert ihre Schwangerschaft ganz genau. Die Schauspielerin erwartet aktuell Baby Nummer drei mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (38). Und inzwischen ist aus ihrer anfänglich sehr kleinen Babykugel schon ein richtiger Bauch geworden. In ihrer Instagram-Story spielt die This Is Us-Bekanntheit nun Modenschau und präsentiert dabei ihren wachsenden Unterleib in einem stylishen roten Kleid samt passendem Cardigan. "Da ist sie", betitelt Mandy ihr Babybauch-Update – sie erwartet dieses Mal nämlich ein Mädchen.

In Sachen Schwangerschaft kennt sich Mandy inzwischen aus – ihre Jungs Gus und Ozzy trug sie ebenfalls bereits unter ihrem Herzen. Bei Baby Nummer drei ist es aber dennoch wieder etwas ganz anderes für die 40-Jährige. "Ich jage einfach zwei wilden Kleinkindern hinterher", witzelte sie im Interview mit People. So sehr sie die Mutterschaft auch liebt – ein Kinderspiel ist es dennoch nicht immer für den Hollywoodstar und seinen Mann. "Man kann sich nicht an etwas gewöhnen, denn sobald man es irgendwie verdaut hat und denkt: 'Oh wow, damit kommen wir klar', kommt eine andere Herausforderung auf einen zu", räumte sie gegenüber dem Magazin ein.

Amanda Leigh, wie Mandy eigentlich bürgerlich heißt, ist, auch wenn es mal stressig wird, ganz vernarrt in ihre Familie. Mit ihrem Gatten Taylor ist sie bereits seit 2015 zusammen. Zwei Jahre später verlobten sich die beiden Turteltauben. 2018 gaben sie sich in Los Angeles schließlich das Jawort. Und schon bald dürfen sie sich stolze, dreifache Eltern nennen.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im Juli 2024

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

