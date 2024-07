Angst vor Haien: Jana Ina Zarrella erzählt von Urlaubschreck

Das sorgte bei Jana Ina Zarrella (47) ganz schön für Gänsehaut: Wie sie während einer kurzen Sequenz in der Sendung "Wunder unserer Erde – Das große GEO-Quiz" verrät, hat die Moderatorin ganz schön Angst vor Haien. Tatsächlich fürchtet sie sich sogar so sehr, dass sie einen Herzinfarkt bekäme, wenn sie nur daran denke, dass Haie in der Nähe sein könnten. Genau das hätte ihr auch fast den Hawaii-Urlaub versaut. Denn als sie während einer Bootstour mit Delfinen schwimmen wollte, bat sie der Tour-Guide plötzlich, unbedingt leise zu sein – sonst würden die Haie kommen. "Ich dachte, jetzt ist mein Leben vorbei", gibt die Frau von Giovanni Zarrella (46) zu.

Die TV-Bekanntheit erzählt weiter von dem Erlebnis: "Auf einmal bewegen sich unter uns ungefähr zehn Riesentiere ganz schnell. Und wenn Delfine so schnell vorbeischwimmen, weißt du nicht, ob es Delfine oder Haie sind. Ich habe wirklich panische Angst [vor Haien]." Allerdings verrät sie nicht, ob sie letztendlich die Chance hatte, mit Delfinen zu schwimmen, oder ob die Haie ihr dieses Event versaut haben.

Ob ihr Schatz Giovanni mit ihr auf Hawaii war, verrät sie ebenfalls nicht. Wahrscheinlich ist es aber, denn das Paar ist seit über zwanzig Jahren unzertrennlich. Erst vor Kurzem plauderten die beiden im Interview mit Bild aus, wie sie es seit so vielen Jahren schaffen, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Am Ende ginge für die beiden alles auf gegenseitigen Respekt zurück, weswegen auch Dinge wie Eifersucht kein Thema mehr zwischen ihnen seien. "Wir sind Lebenspartner, gehen zusammen durchs Leben. Das ist die Basis für alles", meinte Jana Ina damals.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im April 2023

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, 2024

