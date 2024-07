"Blink Twice"-Rolle bereitete Channing Tatum Schwierigkeiten

Durch Filme wie Magic Mike oder "21 Jump Street" machte sich Channing Tatum (44) einen Namen in Hollywood. Nun werden Zuschauer ihn bald in "Blink Twice" erleben können. In einem Interview mit Total Film verrät der Schauspieler jetzt, dass ihn die Vorbereitung auf den Thriller vor eine neue Herausforderung stellte. "Ich glaube nicht, dass ich jemals jemandem erzählen werde, was ich in meinem Kopf erschaffen musste, um diese Person zu spielen", offenbart er und fügt hinzu: "Er ist ein Psychopath."

Für den 44-Jährigen sei es das erste Mal gewesen, dass er in solch eine Rolle schlüpfen musste. Im Gegensatz zu seinen anderen Streifen scheint es ihm daher diesmal schwergefallen zu sein, sich mit dem Charakter identifizieren zu können. "Zu jeder Figur, die ich spiele, habe ich normalerweise eine Art von Liebe oder eine Verbindung", gibt Channing zu. Bei seinem Problem gab es aber bestimmt eine Person, die behilflich sein konnte: seine Verlobte Zoë Kravitz (35)!

Die Schauspielerin führte bei "Blink Twice" nämlich Regie. Und wie der "Step Up"-Darsteller erst kürzlich im Gespräch mit Extra gestand, war es auch der Film, der das Paar erst richtig zusammenbrachte – kennengelernt hatten sie sich schon vorher. "Es war die Sache, die uns in gewisser Weise zusammengeschweißt hat", erklärte Channing. Die gemeinsame Arbeit mit Zoë habe die Verbindung zwischen ihnen gestärkt. "Wir wachen jeden Tag auf und überlegen uns, wie wir unser gemeinsames Leben gestalten können", schwärmte er.

Channing Tatum, März 2024

Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

