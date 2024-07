Tish Cyrus würde nicht mit Britney Spears tauschen wollen!

Dass etwas mit Britney Spears (42) nicht zu stimmen scheint, fällt auch ihren Kollegen in Hollywood auf. Tish Cyrus (57), die Mutter von Miley Cyrus (31), ist extrem besorgt um die "Oops!…I Did It Again"-Interpretin. In ihrem Podcast "Sorry We're Stoned" beantworten die Managerin, ihre Tochter Brandi Cyrus (37) und TV-Star Kaitlyn Bristowe (39) die Frage, mit wem sie für eine Woche die Rollen tauschen würden. Als die ehemalige Bachelorette den Namen der Popprinzessin nennt, schaut die Fünffachmama schockiert. "Ich hätte solche Angst", entgegnet sie und fügt hinzu: "Was, wenn du nicht zurücktauschen könntest?"

Das Thema betrübt die Blondine sichtlich. Alle drei Ladys berichten, dass sie die Situation um die Sängerin zutiefst beunruhigt. "Es macht mich einfach traurig", gibt Tish zu. Aktuell ist der Instagram-Account der Musikerin deaktiviert, doch noch vor wenigen Wochen postete sie neben freizügigen Tanzvideos auch private Details zu ihrer Ex-Flamme Paul Richard Soliz. "Warum ist er mit 140 Kilometern pro Stunde durch ein Wohngebiet gefahren und hat extra das Fenster heruntergekurbelt, damit der Paparazzo mich sehen konnte?", fragte sie ihre Follower in ihrer Story. Damals hatte die Blondine mit ihrem Schuh eine Windschutzscheibe durchbrochen.

Verglichen mit den schwierigen Umständen in Britneys Leben kann sich Tish glücklich schätzen. Doch auch bei der Ex-Frau von Billy Ray Cyrus (62) läuft nicht alles glatt. Die 57-Jährige ist mit Dominic Purcell (54) verheiratet, der davor ihre Tochter Noah Cyrus (24) gedatet haben soll. Das führte zu einem Riesenstreit in der Familie. Allerdings vermutete ein Insider gegenüber ET, dass sich die beiden Damen wieder annähern könnten. Die Quelle erklärte: "Die Beziehung von Noah und Tish ist immer noch sehr angespannt, aber es wird besser. Noah hat Tish zu ihrem Geburtstag am 15. Mai eine SMS geschickt und Tish hat sich gefreut, von ihr zu hören."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell

