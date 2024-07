Erkannt? Channing Tatum teilt niedliche Kindheitsaufnahmen

Diesen Anblick bekommen die Fans von Channing Tatum (44) nur selten zu Gesicht. Auf Instagram teilt der Schauspieler eine Reihe von Fotos aus seiner Kindheit. Ein Schnappschuss zeigt den kleinen Channing in viel zu großen Kleidungsstücken verkleidet. In lässiger Haltung posiert er darin für die Kamera. Eine weitere Aufnahme zeigt ihn wohl bei dem jährlichen Shooting in der Schule, zurechtgemacht in einem weißen Hemd und mit einem breiten Lächeln im Gesicht – das gute Aussehen begleitet den Hollywoodstar wohl schon seit seinen jungen Jahren! "Hehehe, das ist auf meinem Handy aufgetaucht. Mann, wie viele Lebenszeiten ist das her", kommentiert Channing seinen Beitrag.

Im Mai 2013 wurde Channing erstmals Vater. Spätestens mit der Veröffentlichung dieser Bilder ist eindeutig, dass Tochter Everly (11) ganz nach ihrem Papa kommt! Hin und wieder bekommen die Fans das Vater-Tochter-Duo gemeinsam zu Gesicht. Im vergangenen Februar begleitete die Kleine den Magic Mike-Star zu einer Filmpremiere in New York. Auf dem roten Teppich zeigten sie sich als Charaktere des Films "Demon Slayer" verkleidet von ihrer besten Seite.

Zuletzt glänzte der einstige Sexiest Man Alive allerdings mit einer anderen Dame auf dem Red Carpet: Gemeinsam mit Scarlett Johansson (39) reiste Channing im Rahmen der Pressetour für ihren neuen Film "Fly Me to the Moon" um den Globus. Vor den Kameras zeigten sich die Co-Stars als absolutes Dream-Team – und wie es scheint, lief die Zusammenarbeit auch hinter den Kulissen einfach traumhaft. Der "Luca"-Darstellerin zufolge sei der 44-Jährige die perfekte Besetzung für die Filmrolle gewesen. "Er hat diese unglaubliche Ausstrahlung eines Anführers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Weichheit an sich, die ihn so überzeugend und sympathisch machen", schwärmte sie im Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / channingtatum Filmstar Channing Tatum

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und Channing Tatum, Schauspielkollegen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr Channing auf den Fotos erkannt? Ja, er sieht heute noch so aus! Nee, ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de