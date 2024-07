Wow! Tom Cruise bringt seine Fans bei Olympia zum Ausrasten

Mit diesem Stargast auf den Zuschauerrängen haben die Besucher der aktuellen Olympischen Sommerspiele sicher nicht gerechnet! Der vielleicht berühmteste Actionstar unserer Zeit, Tom Cruise (62), entschied sich am Wochenende dazu, einen Kurztrip nach Paris zu unternehmen. Wie Daily Mail berichtet, konnten die anwesenden Fans beim Frauenturnen am Sonntag ihr Glück kaum fassen. Sie bejubelten voller Euphorie den US-Amerikaner, der sich reichlich Zeit für seine Bewunderer nahm! Auf Videos ist zu erkennen, dass Tom seinen Fans Luftküsse zuwirft, Selfies macht und sich ausgiebig mit seinen Anhängern unterhält.

Im Olympia-Wasserzentrum in Saint-Denis verbrachte der Workaholic dem Anschein nach überglücklich seine wenigen freien Stunden. Dort ließ er sich jedoch nicht nur von der Menge feiern, sondern feuerte auch selbst die Turnerin Simone Biles (27) mit der gleichen Energie an. Bei dem Event wurde er dem Bericht zufolge auch dabei gesehen, wie er Lady Gaga (38) nach ihrem Auftritt bei der Eröffnungsfeier herzlich umarmte. Nach der Veranstaltung ging es für den Sportfan recht schnell wieder auf den Weg nach London, wo er derzeit den achten Teil von Mission: Impossible dreht.

Der Top Gun-Darsteller arbeitet allerdings nicht nur in London, sondern lebt seit mittlerweile drei Jahren in der britischen Hauptstadt. So kann er offenbar perfekt sein Privatleben und seine Karriere kombinieren. Der Flugzeug- und Hubschrauberfanatiker wurde dort in den vergangenen Wochen mehrfach in schwindelerregenden Höhen gesichtet, während er einer seiner liebsten Leidenschaften nachging. So unter anderem auf privaten Familientreffen, bei denen er sogar selbst seinen Helikopter steuerte. Ebenso beim Dreh von waghalsigen Stuntszenen in Oxfordshire, wo er an der Außenseite eines Flugzeugs hing!

Tom Cruise, Juli 2024

Tom Cruise, Schauspieler

