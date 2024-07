Erstes Mal Mama: Hat TikTok-Star Lisa Mantler Ängste?

Lisa Mantler (22) gab vor vier Wochen bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Jonas ihr erstes Kind erwartet! In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin jetzt, ob sie Angst vor dem Mamasein hat. "Auf keinen Fall! Ich bin so aufgeregt und kann es kaum abwarten. Angst ist niemals gut – ich habe Respekt", offenbart sie ihren Followern. Auf die Frage, ob sie denn Furcht vor der Geburt hat, findet sie auch wichtige Worte: "Aktuell nein, ich versuche, keine Angst zu haben. Ich will mich auf die Schönheit der Geburt fokussieren – es ist eine unglaubliche Erfahrung und ein Geschenk Gottes. Ich bin so dankbar für unseren kleinen Jungen!"

Den ersten großen Schritt in ihre Zukunft zu dritt haben die werdenden Eltern bereits gemacht. Vor wenigen Tagen verkündete die 22-Jährige im Netz, dass sie in eine neue Wohnung gezogen sind. "Wir haben endlich wieder ein Zuhause und können euch gar nicht sagen, wie glücklich wir sind", schwärmte die Zwillingsschwester von Lena (22) und führte fort: "Ich könnte nicht dankbarer für die letzten Monate sein und kann es kaum erwarten, mich wieder niederzulassen!"

Mit ihren Followern teilte die werdende Mutter auch ihre Gender-Reveal-Party. Gemeinsam mit ihrem Jonas öffnete die Content Creatorin eine Kiste – mit vielen blauen Luftballons und welchen, auf denen "Boy" stand. Die beiden haben bereits vermutet, dass es ein Junge wird, wie die 22-Jährige berichtete: "Jonas und ich haben eigentlich immer schon gedacht, dass es ein Junge wird, aber wir wussten es bis jetzt noch nicht. Wir freuen uns darauf, unseren kleinen Jungen bald kennenzulernen!"

Instagram / lisa Lisa Mantler und Jonas Jay im Juli 2024

Instagram / lisa Influencerin Lisa Mantler mit ihrem Ehemann Jonas

