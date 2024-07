Ex bei "Are You The One?": Gloria Glumac turtelt im Netz

Nikola Glumac (28) genießt sein Singledasein aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love in vollen Zügen – in den ersten zwei Folgen ließ er nichts anbrennen. Neben einem Date mit Tara Tabitha (31) bandelte er auch mit der einstigen Love Fool-Kandidatin Nadja an. Seine Ex-Frau Gloria (31) scheint das allerdings nicht großartig zu beeindrucken. Betont relaxt postet sie eine Reihe von Schnappschüssen mit ihrer neuen Flamme Michael auf Instagram. "Selbst wenn ich den ganzen Tag mit dir verbringe, werde ich dich in der Sekunde vermissen, in der du gehst", kommentiert die Reality-TV-Bekanntheit die romantischen Fotos, auf denen sie ihren Auserwählten ganz verliebt anhimmelt.

Dass ihr Ex in Sachen Liebe und Beziehungen nach der Trennung weitermacht, sah Gloria jedoch nicht immer so locker. Als im vergangenen Jahr spekuliert wurde, ob etwas zwischen Nikola und Sandra Sicora (32) laufen könnte, stieg Gloria voll darauf ein und hetzte in den sozialen Medien gegen die Brünette. "Mädel, geh mir nicht auf den Zeiger [...] Hab ja ein Video gesehen, wie du dich bei ihm drangehangen hast am Wochenende, so wie du dich auch bei Max drangehangen hast. Mir persönlich wäre es peinlich, jede Woche einen anderen Sch**** zu haben. Aber ist dein Leben", wetterte sie. Auch ihrem Ex drohte sie mit nicht genauer definierten Konsequenzen.

Nikola und Gloria hatten sich 2022 dem Treuetest bei Temptation Island gestellt. Die Show verließen sie zwar gemeinsam, jedoch hatte Gloria über ihren damaligen Ehemann ganz schön vom Leder gezogen. "Ich sag immer: So hübsch wie er ist, so dumm ist er", hatte sie gelästert und ihr gemeinsames Sexleben schlechtgeredet. Noch im selben Jahr war ihre Ehe zerbrochen. Bei Prominent getrennt trafen die zwei im darauffolgenden Jahr wieder aufeinander – und auch hier krachte es gewaltig. Nikola erklärte, er habe sich in der Beziehung unterdrückt gefühlt, Gloria kritisierte im Gegenzug an ihrem Ex, er sei nicht männlich genug gewesen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund Michael

RTL Nikola Glumac, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

