Inmitten der Skandale: Oti Mabuse feiert Strictly-Comeback!

Strictly Come Dancing ist aktuell in gleich mehrere Skandale hinter den Kulissen verwickelt – es ist die größte Kontroverse, die der BBC-Wettbewerb in seiner Geschichte erlebt hat. Trotz der ganzen Negativschlagzeilen gibt es nun überraschende Neuigkeiten: Oti Mabuse (33) kehrt offenbar nach zwei Jahren zur britischen Tanzshow zurück. Wie Mirror berichtet, wurde die Profitänzerin nämlich am Wochenende bei den Proben für die kommende Staffel gesichtet.

Das Comeback der 33-Jährigen dürfte für einige Fans unerwartet kommen – immerhin wird die Fernsehsendung derzeit von zwei heftigen Eklats geplagt. Die Profitänzer Giovanni Pernice (33) und Graziano Di Prima (30) haben beide die Show erst kürzlich verlassen: Amanda Abbington (50) wirft Ersterem vor, toxische Methoden beim Tanztraining angewandt zu haben. Zweiterer soll gegenüber seiner damaligen Tanzpartnerin Zara McDermott (27) mehrfach gewalttätig geworden sein.

Durch ihre Teilnahme bei "Strictly Come Dancing" wurde Oti damals bekannt: 2019 und 2020 gewann sie die britische Fernsehsendung zwei Jahre in Folge. Vor rund zwei Jahren stieg Oti dann aus. Die Schwester von Motsi Mabuse (43) tauschte das Tanzparkett gegen die Eisfläche der ITV-Eislaufshow "Dancing On Ice" ein, in der sie seit zwei Jahren in der Jury sitzt.

Getty Images Giovanni Pernice, Profitänzer bei "Strictly Come Dancing"

Getty Images Emma Weymouth und Chris Ramsey bei "Strictly Come Dancing"

