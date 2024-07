Jennifer Garner trainiert auf einem Dach in San Francisco!

Die beliebte Schauspielerin Jennifer Garner (52) beeindruckt ihre Fans immer wieder mit ihrer sportlichen Erscheinung. Für eine ihrer Trainingseinheiten suchte sie sich jedoch nicht einen einfachen Fitnessraum innerhalb eines Studios aus, sondern ein Dach mitten in San Francisco! Wie sie auf ihrem Instagram-Kanal mit aller Welt teilte, absolvierte die Powerfrau ihr besonderes Work-out mit Blick auf die Weltstadt. In der Bildunterschrift erklärte sie, dass sie für Geschäftstreffen von ihrem ökologischen Lebensmittelunternehmen anreiste: "Nach einigen Tagen, in welchen Treffen mit 'Once Upon A Farm' stattfanden, freue ich mich jetzt sehr auf die Zukunft."

Jennifer wirkte in der Videoaufnahme sichtlich konzentriert und ambitioniert. Bei ihren Übungen trug sie ihre Brooks-Sneakers, von denen sie in der Vergangenheit bereits häufig schwärmte. Neben ihren heiß geliebten Turnschuhen entschied sie sich für blaue Leggings sowie ein graues, lässiges T-Shirt. Die athletische US-Amerikanerin begeisterte mit ihren außergewöhnlichen Trainingseinblicken eine Vielzahl ihrer Follower. So kommentierten einige ihrer euphorischen Anhänger unter dem Beitrag "Du inspirierst mich in so vielen Hinsichten!" oder "Du bist so eine Maschine!"

Die sportlichen Auszeiten und geschäftlichen Treffen dürften die Golden Globe-Preisträgerin auch von dem Ehedrama ihres Ex-Mannes Ben Affleck (51) ablenken. Diesen hatte sie in den vergangenen Wochen immer wieder unterstützt und ihm Mut zugesprochen. Doch nun möchte sie sich wohl aus der Beziehung von Jennifer Lopez (55) und ihm komplett heraushalten! Ein Insider enthüllte gegenüber OK! Magazine: "Jen hat Ben wissen lassen, dass er den Schlamassel alleine aufräumen muss – und sie ist raus aus der Sache."

