Nach Justins Skandal: Jessica Biel strahlt bei Dreharbeiten!

Jessica Biel (42) musste in den vergangenen Wochen einiges mit ihrem Ehemann Justin Timberlake (43) durchmachen. Mitte Juni wurde der Sänger wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und angeklagt. Während des Prozesses ist die Zweifachmama in New York City bei den Dreharbeiten zur Serie "The Better Sister". Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Schauspielerin in einem grauen Top mit einer hoch taillierten Jeans – passend dazu trägt sie schicke braune Sandalen und einen Gürtel in derselben Farbe. Ihr Outfit kombiniert sie mit einer goldenen Uhr sowie einer goldenen Kette. Während eines Gesprächs mit ihren Kollegen ist sie am Lächeln und wirkt gut gelaunt.

Währenddessen versucht der Anwalt ihres Ehemannes, die Anklage fallen zu lassen. Erst vor wenigen Tagen kamen neue Details zu dem Vorfall ans Licht, wie TMZ berichtete. Eine Freundin des "Cry Me A River"-Sängers habe wohl offensichtlich angetrunken sein Auto zu sich nach Hause gefahren. Das sollen ihr anscheinend die Polizisten erlaubt haben, was der Anwalt als Vorteil für Justin sieht. Er versucht nun vor Gericht zu beteuern, dass "die zwei jungen Polizisten so unzureichend in ihrem Urteilsvermögen waren, dass sie eine Person, die eindeutig getrunken hatte, direkt vor ihren Augen wegfahren ließen", wie ein Insider gegenüber dem Portal verriet.

Jessica ist mit ihrem Justin schon seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Phineas und Silas. Im Podcast "Let's Talk Off Camera" hatte Jessica vor dem ganzen Drama um Justins Festnahme erzählt: "Ich möchte sie nicht in irgendeiner Weise [öffentlich] bloßstellen, solange sie nicht die Möglichkeit haben, diese Entscheidung selbst zu treffen."

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

