Nach Lästereien: Ozzy Osbourne entschuldigt sich bei Britney

Ozzy Osbourne (75) entschuldigt sich bei Britney Spears (42)! Die Rocklegende hatte vor wenigen Wochen in dem Podcast "The Osbourne Podcast" über die Tanzeinlagen der Sängerin abgelästert. In einer neuen Folge des Podcasts entschuldigt sich der "No More Tears"-Interpret nun bei der Künstlerin. "Britney, ich schulde dir wirklich eine Entschuldigung", betonte Ozzy und ergänzte: "Es tut mir so leid, dass ich diese Bemerkung gemacht habe." Einen erneuten Seitenhieb kann er sich dennoch nicht verkneifen: "Aber es wäre besser, wenn du nicht jeden Tag denselben verdammten Tanz machen würdest."

Ozzy hatte Britney zuvor scharf angegriffen: "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig." Die leidenschaftliche Tänzerin ließ das natürlich nicht auf sich sitzen. "Nummer eins: Ich tanze fast nie. Und Nummer zwei: Ich bin überhaupt nicht arm! Ich habe mehr Fesseln in meinem linken Zeh, als jeder erwachsene Mann oder jede erwachsene Frau auf der Welt! Wenn du mir nicht glaubst… Was meinst du, wie lange ich das noch durchhalten soll?", wetterte sie auf Instagram.

Mit Tish Cyrus (57) äußerte sich vor wenigen Tagen ein weiterer Promi über die 42-Jährige. In ihrem Podcast "Sorry We're Stoned" wurde sie von der ehemaligen Bachelorette Kaitlyn Bristowe (39) gefragt, mit wem sie für eine Woche die Rollen tauschen würde. Als der Name der "Toxic"-Interpretin fällt, schaut die Mama von Miley Cyrus (31) schockiert. "Ich hätte solche Angst", antwortet sie und ergänzt: "Was, wenn du nicht zurücktauschen könntest?"

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Ozzys Entschuldigung? Ich finde, sie wirkt aufrichtig! Für mich ist das nur eine halbherzige Entschuldigung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de