Nach Tod: Alte Tonaufnahmen von Shannen Doherty aufgetaucht

Vor wenigen Wochen hat Shannen Doherty (✝53) ihren langjährigen Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. In der aktuellen Folge des Podcasts "House of Halliwell" verleihen ihre Charmed-Co-Stars Holly Marie Combs (50), Brian Krause (55) und Drew Fuller der Beverly Hills, 90210-Bekanntheit auch nach ihrem Ableben noch eine Stimme. Die Podcaster bauen eine vor Shannens Tod aufgezeichnete Aufnahme in die Folge ein, in der sie über ihre Selbstwahrnehmung beim Ansehen alter "Charmed"-Folgen sprach. "Weißt du, das wirklich Interessante daran, sich die Folgen als Frau noch einmal anzusehen, ist, dass ich dachte: 'Gott, ich war damals wirklich hübsch'", gab Shannen preis.

Ihr Körper habe sie rückblickend besonders überrascht. "Wir haben nicht einmal viel Make-up getragen. Zugegeben, wir hatten wirklich gutes Licht und alles andere, aber ich war so dünn", betonte Shannen und bemerkte weiter, dass sie "nicht eine einzige Falte im Gesicht" gehabt habe. Bei der Erinnerung an ihre jungen Jahre wurde die "Hot Seat"-Darstellerin allerdings auch etwas melancholisch. "Die Jugend ist an die Jungen verschwendet", stellte sie fest und fügte hinzu, dass sie ihr Aussehen und ihren Körper nun mit über 50 Jahren endlich zu schätzen wisse. Nichtsdestotrotz konnte sich Shannen einen kleinen Scherz nicht verkneifen, als sie sagte: "Es brauchte nur eine Kleinigkeit wie Krebs, damit ich etwas Gewicht verlor, aber ich bin immer noch nicht so dünn wie damals."

Für Shannens Angehörige und Freunde war ihr Tod ein großer Schock. Ihre Schauspielkollegin und langjährige Freundin Holly betonte in einer früheren Episode des Podcasts, dass Shannen noch kurz vor ihrem Ableben ganz fest daran glaubte, noch mehr Zeit zu haben. "Das ist der wirklich traurige Teil. Wir hatten große, große Pläne für dieses Jahr. Sie dachte nicht, dass sie in absehbarer Zeit gehen würde", offenbarte die Pretty Little Liars-Darstellerin in der Podcastfolge.

Getty Images Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Dezember 2001

