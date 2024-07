Namensdrama: Natascha Ochsenknecht kritisiert Oli und Sandy

Oliver Pocher (46) und Amira Pocher (31) sind seit vergangenem Montag offiziell geschieden. Die Streitigkeiten scheinen aber noch kein Ende zu finden: Oli passt es so gar nicht, dass Amira weiterhin seinen Nachnamen tragen möchte – und lässt sich im Podcast mit seiner anderen Ex Sandy Meyer-Wölden (41) ordentlich darüber aus. Jetzt meldet sich Natascha Ochsenknecht (59) zu Wort! In einem Video auf Instagram wendet sie sich direkt an die zwei Podcaster. "Ja, man kann den Namen abgeben, Sandy hat ja auch ihren Mädchennamen angenommen. Aber warum sitzt sie dann im Podcast bei 'Die Pochers! Frisch recycelt!'? Und warum heißt der Podcast nicht 'Pocher und Sandy'?", fragt sich Natascha.

Das ehemalige Model trägt selbst noch den Nachnamen ihres Ex-Mannes Uwe Ochsenknecht (68), mit dem sie nicht nur von 1993 bis 2012 verheiratet war, sondern auch drei gemeinsame Kinder hat. "Danach hatte ich eine Beziehung. Neun Jahre. Und dann noch mal so eine halbe. Sagen wir mal so, in 30 Jahren hatte ich zwei Beziehungen. Jetzt kommen die beiden Süßen und setzen sich dahin und wollen einem die Welt erklären", fährt sie fort. "Klar, jetzt könnte man sagen, einige Frauen waren kurz mit dem Mann zusammen, haben geheiratet und den Namen benutzt. Muss jeder für sich selbst entscheiden", führt die Influencerin aus. Sie fände es aber nicht in Ordnung, das einer Frau grundsätzlich vorzuwerfen. Sie selber habe sich karrieretechnisch nie "darauf ausgeruht" und gerade als Mutter habe es auch immer etwas damit zu tun, weiterhin denselben Namen wie die Kinder zu tragen. Für Oli habe die dreifache Mama noch einen Rat: "Nächste Ehe – lass [im Ehevertrag] eintragen, dass du auf keinen Fall den Namen abgibst."

Auch Amira selbst äußerte sich bereits zu dem Namensdrama. In ihrem eigenen Podcast "Liebes Leben" machte die Moderatorin deutlich, dass Natascha mit ihrer Vermutung ganz richtig lag: "Mir geht es nicht um den Namen per se, sondern um den Namen meiner Kinder und dass es für mich komplizierter wird, wenn ich anders heiße."

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Robert Schmiegelt / Future Image Amira Pocher, Moderatorin

