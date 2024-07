Die Scheidung von Amira und Olli Pocher ist offiziell durch!

Es ist offiziell: Amira (31) und Oliver Pocher (46) sind geschieden! Nach vier Ehejahren trennten sich die Moderatorin und der Comedian im vergangenen Jahr. Die Scheidung vor dem Familiengericht in Köln verläuft fix und ohne weitere Probleme. Dennoch gesteht Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben", dass ihr dieser Schritt nicht leichtfiel: "Wenn man ehrlich und aufrichtig geliebt hat und so eine lange Zeit zusammen hatte, dann ist ein Ende auch nicht so easy." Und auch der Nachname Pocher bleibt ein Streitthema zwischen den beiden Eltern. Alle Details zur Scheidung von Amira und Olli gibts im Promiflash-Video!



