Olympia-Fechterin Nada Hafez ist im siebten Monat schwanger!

Nada Hafez ist eine Superfrau. Die Ägypterin vertritt ihr Land momentan bei den Olympischen Spielen in Paris. Während diese Leistung sowieso schon beeindruckend ist, verrät die Athletin nach dem Wettkampf noch ein Geheimnis. "Eine im siebten Monat schwangere Olympionikin!", offenbart sie auf Instagram und fügt hinzu: "Was für euch wie zwei Sportlerinnen auf der Fechtbahn aussah, waren in Wirklichkeit drei! Es waren ich, meine Konkurrentin und mein kleines Baby, das noch nicht auf der Welt ist!" Das Achtelfinale konnte Nada leider nicht für sich entscheiden, aber die Tatsache, dass sie während der Olympiade schwanger war, erfülle sie trotzdem mit Stolz.

Die Sportlerin berichtet ihren Fans, dass ihre Babyreise nicht immer leicht gewesen sei. "Die Achterbahn der Schwangerschaft ist an sich schon hart, aber die Balance zwischen Leben und Sport zu halten, war schon sehr anstrengend, aber es war es wert", lässt sie das Netz wissen. Besonders ihr Ehemann sei ihr in dieser Zeit eine Stütze gewesen: "Ich habe das Glück, das Vertrauen meines Mannes Ibrahim Ihab und meiner Familie zu haben. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen."

Nada ist nicht die einzige Athletin, die den Sport und ihre Familie unter einen Hut bringen muss. Auch die Volleyballspielerin Laura Ludwig (38) kennt sich mit dem Thema aus. Gegenüber Bild erklärte die zweifache Mama: "Gerade logistisch sind zwei Kinder als Leistungssportlerin echt herausfordernd." Durch den Profisport ist die Deutsche viel unterwegs und muss ab und zu auf Zeit mit ihren Sprösslingen verzichten. Gerade in ihrer Abwesenheit werde sie aber von ihrem Mann und den beiden Omas der Kleinen unterstützt.

Instagram / nada_hafez Nada Hafez und Ibrahim Ihab im März 2023

Getty Images Laura Ludwig, Sportlerin

