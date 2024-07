Doppelpack: Diese Babys erwartet Thomas Gottschalks Familie!

Für Thomas Gottschalk (74) könnte es privat momentan nicht besser laufen. Mit seiner Partnerin Karina Mroß hat sich die TV-Bekanntheit erst vor wenigen Wochen verlobt, und auch zwei seiner Familienmitglieder sind aktuell in freudiger Erwartung auf ihren Nachwuchs. Der Wetten, dass..?-Moderator wird nicht nur Großonkel, sondern auch zum dritten Mal Opa. Der jüngste Sohn von Thomas, Tristan Gottschalk, erwartet gemeinsam mit seiner Partnerin Alexa das erste Kind. Für den Sohn von Thea Gottschalk ist es schon der zweite Nachwuchs, denn aus einer vorherigen Beziehung hat Tristan bereits einen Sohnemann im Teenageralter, wie Bild berichtet.

Nicht nur Thomas wird erneut Opa, auch sein Bruder Christoph Gottschalk darf demnächst einen Enkel auf der Welt begrüßen. Demnach soll der Sohn des Unternehmers gemeinsam mit seiner Frau in seiner Heimatstadt München gesehen worden sein, wie das gleiche Newsportal berichtet. Der kleine Babybauch von Christophs Schwiegertochter zeichnete sich wohl offensichtlich durch ihre Kleidung ab. Thomas hat zudem noch eine Schwester, Raphaela, die ebenfalls Mutter von drei Kindern und Oma von ein paar Enkelkindern ist. Einblicke aus Thomas' Privatleben gibt es zwar selten, aber ab und an beglückt Thomas seine Fans dann doch mit niedlichen Schnappschüssen.

Erst vor wenigen Tagen teilte Thomas ein Foto auf Instagram, das ihn, seine Enkelkinder und Großneffen zeigte. "Märchenwald am Dollenberg – die Erwachsenen waren auf Hardcore-Wanderung, der Märchenonkel und die Enkel und Großneffen waren im Feenland. Mehr Nachwuchs ist unterwegs", schrieb er zu dem Beitrag und teaserte damit bereits den kommenden Nachwuchs an. Dass die Gottschalks gemeinsam auf einem Familienbild posieren, ist keine Selbstverständlichkeit – immerhin ist die Familienbande auf der ganzen Welt verteilt. Thomas und seine Karina sollen zwar demnächst wieder in der Nähe von München wohnen, sein jüngster Sohn Tristan wohnt allerdings in New York und sein ältester Sohn Roman in San Diego, Kalifornien.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk mit seinem Bruder Christoph und seiner Schwester Raphaela im Juni 2023

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk mit seiner Familie im Juli 2024

