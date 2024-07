So süß feiern Sienna Miller und ihre Stiefmutter Geburtstag!

Die Liebe zwischen Mutter und Tochter ist etwas ganz Besonderes – auch wenn es sich um Stiefmütter und -töchter handelt, wie im Falle von Sienna Miller (42) und Kelly Hoppen. Kelly heiratete den Vater der Schauspielerin im Jahr 1989, als Sienna schon sechs Jahre alt war. Dass die beiden Frauen sich trotz der Trennung von Kelly und Edwin Miller immer noch nahe stehen, beweisen sie auch in einem aktuellen Foto der beiden. Kelly teilt einen besonderen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: "Viel Liebe". Das Bild zeigt das Duo bei einem kleinen Kuss auf die Lippen, während Kelly ihre ehemalige Stieftochter einen Arm um die Schultern legt.

Auch in der Vergangenheit sprach Kelly schon öfter über ihre Beziehung zu Sienna und ihrer Schwester Savannah. Wie Daily Mail berichtet, hätte Kelly es nie verstanden, wenn sie als "Ex-Stiefmutter" der beiden bezeichnet wurde. Wenn man ein Kind liebt und für den Großteil der Kindheit präsent ist, könnte man das nicht einfach abschalten. In den 90ern hätte so eine Patchwork-Familie außerdem noch nicht zur Normalität gehört, doch die strengen Blicke anderer Familien hätten sie nur noch mehr zusammengeschweißt. "Sie werden immer zwei der wertvollsten Menschen in meinem Leben bleiben, auch wenn ich seit 17 Jahren von ihrem Vater Edwin geschieden bin", beteuerte Kelly im Jahr 2020.

Sienna ist selbst Teil einer kleinen Patchwork-Familie. Im Jahr 2012 begrüßte sie ihre erste Tochter zusammen mit ihrem damaligen Verlobten Tom Sturridge (38), von dem sie sich 2015 trennte. Im Jahr 2021 begann sie eine Romanze mit Oli Green, mit welchem sie Ende des vergangenen Jahres eine weitere Tochter auf der Welt willkommen hieß. Die Romanze mit dem 14 Jahre jüngeren Schauspieler sorgt aufgrund des Altersunterschieds allerdings immer wieder für Aufsehen. Sienna stört es allerdings gar nicht, denn sie erzählte gegenüber Vogue im Jahr 2022: "Es gibt eine Form von Frauenfeindlichkeit, die bei Männern meines Alters oder noch älteren tief verankert ist. Das sehe ich bei dieser Generation nicht."

Getty Images Sienna Miller beim Sundance Film Festival, Januar 2020

ActionPress Oliver Green und Sienna Miller

