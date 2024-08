Wegen Gottesdienst: Hailey Bieber versteckt ihren Babybauch!

Hailey (27) und Justin Bieber (30) nutzen gekonnt ihre letzten Tage Zweisamkeit. Dazu gehören romantische Restaurantbesuche, ausgiebige Kuscheleinheiten und offenbar auch ein Besuch in der Kirche. Die Unternehmerin und der Sänger wurden vor wenigen Stunden gemeinsam in Beverly Hills gesehen. Das Ehepaar war auf seinem Weg zu einem Abendgottesdienst.Die schwangere Hailey zeigte sich in einer stylishen Lederjacke, die ihre Babykugel bewusst verdeckte. Dazu kombinierte sie eine elegante, körperbetonte Hose, eine dunkle Sonnenbrille sowie eine Leo-Handtasche und passende Accessoires. Ihr Ehemann präsentierte sich auf der Mette gewohnt ausgefallen. Zu einer legeren kurzen Jeanshose trug er einen knallroten Hut und hausschuhartige Boots.

Dass die Biebers eine gläubige Familie sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Schon seit Anbeginn ihrer Beziehung besuchen Hailey und Justin regelmäßig Gotteshäuser. Im Mai dieses Jahres sorgte der "Baby"-Interpret mit einem Foto, das den Musiker weinend zeigte, für Aufsehen im Netz. Ein Insider klärte dann allerdings gegenüber dem gleichen Newsportal auf und gab Entwarnung: Justins Tränen seien kein Zeichen von Traurigkeit, sondern Ausdruck seines starken Glaubens. "Es ging um seine Liebe zu Jesus", behauptete die Quelle und fügte hinzu: "Er betet und vergießt dabei oft Tränen. Er ist sehr dankbar für alles, was er hat und lässt sich von seinen Emotionen einfach mitreißen."

Justin und Hailey sind aktuell in freudiger Erwartung auf ihr erstes gemeinsames Baby. Ob der kleine Promispross wohl auch gläubig erzogen wird? Gut möglich. Die Freude auf den Bieber-Nachwuchs können die beiden wohl kaum mehr abwarten, wie ein weiterer Insider gegenüber People verriet: "Sie sind bereit, Eltern zu werden. Sie planen die Ankunft des Babys und das ist sehr süß." Lange wird die Ankunft ihres Kindes wahrscheinlich nicht mehr dauern, denn Haileys Babybauch wächst und gedeiht ganz prächtig.

Backgrid Justin Bieber im Juli 2024

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Juli 2024

