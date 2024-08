Ein Hauch von Nichts: Bianca Censori geht halbnackt shoppen

Sie traut sich was: Bianca Censori (29) hat sich mittlerweile einen Namen damit gemacht, in äußerst freizügigen Klamotten aufzutreten. Auch ihr neuster Look fällt in diese Kategorie. Für ihren Shoppingtrip in Beverly Hills, Kalifornien, zog sich die gebürtige Australierin ein hautfarbenes Schlauchkleid über. Allerdings entblößt das ärmellose Minikleid mehr als es bedeckt, denn in den Fotos, die TMZ vorliegen, kann man sogar ihr Höschen unter dem Kleid erkennen. Ansonsten fällt der Look ziemlich minimalistisch aus: kein besonderer Schmuck, keine ausgefallene Frisur, natürliches Make-up.

Wie das Magazin berichtet, besuchte Bianca in ihrem doch sehr gewagten Outfit verschiedene Luxus-Läden. Dass sie sich das immer noch traut, ist durchaus mutig. Wie Daily Mail berichtete, haben sich diverse hochkarätige Restaurantinhaber schon dafür ausgesprochen, dem Model aufgrund ihrer Klamotten künftig den Zutritt zu verweigern. "Wenn ich der Besitzer eines Lokals bin, das diese beiden betreten wollen, werde ich ihnen aus Respekt vor meinen Kunden sagen, dass sie das nicht dürfen", soll sich eine Person gegenüber dem Portal geäußert haben, während eine andere wohl meinte: "Sie sieht absolut lächerlich aus. Wie kann ein anständiges Restaurant einen Gast akzeptieren, der so aussieht?"

Ihren aktuellen Ausflug unternahm Bianca alleine, doch erst vor wenigen Tagen war sie mit ihrem Partner Kanye (47) und seiner Tochter North West (11) unterwegs. Zu dritt sollen sie sich den Blockbuster Deadpool & Wolverine angesehen haben – Bianca schmiss sich auch dafür wieder in ein gewagtes Outfit. Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (43) hatte der Australierin zwar gebeten, sich um die Kinder herum etwas bedeckter zu halten, doch das scheint Bianca geflissentlich ignoriert zu haben.

Anzeige Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige Anzeige

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Biancas Stil? Ich finde es total cool. Ich mag es, dass sie so mutig ist. Ich finde ihren Stil fast schon vulgär! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de