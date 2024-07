Verstößt Bianca hier gegen eine Regel von Kim Kardashian?

Bianca Censori (29) sorgt mal wieder für Aufsehen. Dieses Mal ist es allerdings nicht allein ihr freizügiger Look aus Sweatshirt und Slip, mit dem die Architektin durch die Straßen von Los Angeles spazierte, wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen: Die Frau von Kanye West (47) war gemeinsam mit ihrem Gatten und seiner Tochter North (11) unterwegs ins Kino, um den neu erschienenen Film Deadpool & Wolverine zu sehen. Der Streifen ist allerdings aufgrund der anzüglichen Bemerkungen erst für Personen ab 16 Jahren freigegeben – doch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ist auch dem Promi-Spross der Zutritt gewährt.

Wer weiß, ob ihrer Mama Kim Kardashian (43) das so gut gefallen haben wird. Immerhin wird die Altersbegrenzung nicht ohne Grund gesetzt. Dass Bianca und Kanye den Film nun gemeinsam mit der Kleinen sehen mussten, könnte der Reality-TV-Bekanntheit ein Dorn im Auge sein. Zudem verstößt die neue Stiefmama mit ihrem Outfit für den Kinobesuch wohl gegen Kims Regel für Bianca, in der Anwesenheit der Kinder auf angezogenere Looks zurückzugreifen. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail. Das Tragen einer Hose wäre da mit Sicherheit vorteilhafter...

Biancas halbnackte Garderobe zog in jüngster Vergangenheit nicht nur den Unmut des The Kardashians-Stars auf sich. Vor wenigen Wochen wurde Kanye und Bianca wegen ihres Looks, der lediglich aus einem Bikini bestand, das Essen in einem Lokal untersagt. "Wie kann ein anständiges Restaurant einen Gast akzeptieren, der so etwas trägt?", wetterte der Besitzer laut Daily Mail. Im Luxushotel Chateau Marmont wiederum sei die Australierin aber trotz ihres Kleidungsstils jederzeit herzlich willkommen – obwohl sie damit regelmäßig gegen die Kleiderordnung "Business Casual" verstößt.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Wie findet ihr es, dass Bianca und Kanye den Film mit North gesehen haben? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Kanye wird schon wissen, was für North gut ist. Na ja, an Kims Stelle wäre ich da schon ein bisschen sauer... Ergebnis anzeigen



