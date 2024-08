Das isst Laura Müller während Schwangerschaft am liebsten

Laura Müller (24) und Michael Wendler (52) bekommen bald Baby Nummer zwei. Über ihre Schwangerschaft hält die Influencerin ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden. In ihrer Story beantwortet sie eine häufig gestellte Frage – und zwar, welchen Snack die Medienpersönlichkeit besonders gerne nascht. "Die Schwangerschaftsgelüste sind stark. Ich habe mich gerade zum ersten Mal dazu entschieden, dass ich jetzt Eiersalat mache", erzählt die Zweifachmama in spe und demonstriert, dass Gewürzgurken ebenfalls ganz oben auf ihrer Liste stehen.

Dass Laura ihren zweiten Nachwuchs erwartet, enthüllte die 24-Jährige erst vor wenigen Wochen auf der Onlineplattform. Auf einem Schnappschuss posierte sie gemeinsam mit Michael und einem großen Teddybären und verkündete: "Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst schon jetzt unendlich geliebt." Der "Egal"-Interpret und ehemalige Let's Dance-Kandidatin sind bereits Eltern eines Sohnes namens Rome Aston.

Was das Thema Schwangerschaftsgelüste anbelangt, plauderte auch eine andere werdende Mama zuletzt aus, was sie am liebsten snackt. In einem Interview mit W Magazine verriet Hailey Bieber (27): "Ich höre einfach darauf, was das Baby will. Wenn das Baby Pizza möchte, dann gibt es Pizza!" Ähnlich wie Laura setzt Justin Biebers (30) Ehefrau aber auch auf Eier. Ihr sei eine ausgewogene und proteinreiche Ernährung besonders wichtig, daher stehen häufig Hühnchen und Steak auf dem Speiseplan.

