Deshalb kritisiert Thomas Gottschalk Superstar Taylor Swift

Thomas Gottschalk (74) lässt kein gutes Haar an Taylor Swift (34)! In seinem Podcast "Die Supernasen" schießt der deutsche Moderator jetzt gegen die US-amerikanische Musikerin – der Grund: TayTays Privatjet. "Ich finde es auch unsäglich, wenn zum Beispiel eine amerikanische Sängerin – ich nenne jetzt keinen Namen – mit einem eigenen Flieger anreist", wettert der Wetten, dass..?-Star und fügt hinzu: "Und wenn dann eine große Kolonne vorfährt, um die Dame vom Flugzeug abzuholen, dann ist das für mich ein Affront."

Thomas' Podcast-Kollege Mike Krüger (72) nimmt die "Hits Different"-Interpretin allerdings in Schutz. "Da bin ich mal ausnahmsweise nicht deiner Meinung", kontert der Komiker und erklärt seinen Standpunkt: "Alle 200 Leute, die hinten sitzen, würden nach vorn in die First Class stürmen. Das würde dazu führen, dass das Flugzeug nicht abheben könnte, noch in der Startphase würde das Flugzeug nach vorn umkippen, weil Taylor Swift vorn anfängt, Selfies zu machen mit ihren 200 anderen Mitpassagieren." Er vermutet, dass es "absolutes Chaos" auslösen würde, wenn Taylor in ein normales Flugzeug steigen würde.

Aktuell ist Taylor besonders viel auf Reisen. Die Freundin des Footballers Travis Kelce (34) befindet sich inmitten ihrer gefeierten "The Eras"-Tour. Anlässlich der Konzertreihe machte sie in den vergangenen Wochen auch ganze sieben Mal in Deutschland Halt. Die mehrfache Grammy-Preisträgerin spielte drei Shows in Gelsenkirchen, zwei Konzerte in Hamburg und betrat an zwei Tagen in München die Bühne.

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023 in Offenburg

Getty Images Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

