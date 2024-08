Ex-Hollywoodstar Meghan? Prinz Harry plagen Schuldgefühle

Steht etwas zwischen Prinz Harry (39) und seiner Gattin Herzogin Meghan (42)? Das legt nun ein Insider laut OK! Magazine nahe. "Harry fühlt sich oft schuldig, weil Meghan ihr Traumleben aufgeben musste", behauptet die Quelle und spielt damit auf die frühere Schauspielkarriere der Zweifach-Mama an. Ihre beliebte Rolle der Rachel Zane in der Erfolgsserie Suits hing sie nämlich an den Nagel, als es zwischen ihr und dem Royal ernst wurde. "Er weiß, wie viel sie geopfert hat, um ihn zu heiraten und eine Familie mit ihm zu gründen, also wird er sie unterstützen, egal was passiert", meint der Insider.

Doch Harrys angebliche Schuldgefühle haben wohl durchaus eine Daseinsberechtigung – die Karriere seiner Liebsten scheint bis heute ein Konfliktthema zu sein. "Meghan hat keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr sie ihr sorgloses Leben als Schauspielerin vermisst", ist sich die Quelle sicher und erklärt: "Obwohl sie nie etwas an dem ändern würde, was sie mit Harry und den Kindern hat, gibt es einen großen Teil von ihr, der sich wünscht, dass sie einfach ihr altes Leben zurückbekommen könnte." Daher soll Meghan nun den Weg zurück nach Hollywood einschlagen, dieses Mal jedoch als Produzentin.

Harry selbst gab allerdings auch einiges auf, um das Leben an der Seite der US-Amerikanerin bestreiten zu können – laut Mirror unter anderem einige Freundschaften! Einerseits lebt der Wahl-Kalifornier derzeit viele Flugstunden von seinen alten Bekannten entfernt, was regelmäßige Treffen schwierig gestaltet. Jedoch sollen Harrys ehemalige Kumpels auch aktiv auf Abstand gehen, da sie Meghan angeblich als "schwierig" empfinden.

Getty Images Herzogin Meghan auf dem roten Teppich der "Suits"-Staffel-5-Premiere in Los Angeles 2016

Getty Images Prinz Harry bei den ESPY Awards 2024

