Lauryn Goodman datet nach krassem Affären-Drama wieder

Lauryn Goodman will die Schlagzeilen mit Kyle Walker (34) wohl hinter sich lassen. Die Influencerin ließ nun auf Instagram durchblicken, dass sie nach dem Affären-Drama mit dem englischen Fußballer wieder zurück im Dating-Spiel ist. Sie teilte ein Foto, dass sie in einem Restaurant zeigt – den Schnappschuss knipste offenbar der Mann, mit dem sich Lauryn an dem Abend traf. "'Celebs Go Dating' hat mich aus meiner Komfortzone gelockt", schreibt die zweifache Mutter zu dem Bild. Dabei spielt sie auf die Realityshow an, in der sie mitwirkte. In dem Format werden TV-Sternchen bei einer Dating-Agentur untergebracht, mit der sie ihren Traumpartner finden sollen.

In den vergangenen Monaten stand Lauryn nur wegen ihrer Affäre mit Kyle in den Schlagzeilen. Der Kicker ging seiner Freundin Annie Kilner mit der Bloggerin fremd und bekam sogar Kinder mit ihr. Dass Baby Nummer zwei unterwegs ist, steckte Lauryn Kyles Partnerin sogar persönlich. "Hey, ich bin's, Lauryn. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass Kyle der Vater meiner Tochter ist", schrieb sie Annie damals per SMS laut The Sun. Besonders bizarr an dem Ganzen war jedoch nicht nur die Tatsache, dass der Sportler mit seiner Affäre noch ein Kind erwartete: Zudem war seine Liebste zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schwanger.

Das Affäre-Drama konnte Kyle und Annies Beziehung aber letztlich offenbar doch nicht allzu viel anhaben. "Trotz allem, was passiert ist, liebt sie es, Kyle beim Spielen zuzusehen und die Gesichter ihrer Kinder zu sehen, wenn sie ihn auf dem Spielfeld sehen", erklärte ein Insider The Mirror die Situation. Die beiden seien zwischenzeitlich zwar getrennt gewesen, seien mittlerweile aber wieder zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker beim Training, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Partnerin von Kyle Walker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Lauryn in die Dating-Welt zurückkehrt? Sehr gut, sie muss von dem ganzen Drama mit Kyle wegkommen. Ich traue dem Braten noch nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de