Channing Tatum geht mit Tochter Everly Motorcross fahren

Channing Tatum (44) und seine Tochter Everly Tatum (11) scheinen es actionreich zu mögen. Vor wenigen Tagen unternahmen der Schauspieler und sein Spross einen Dirt-Biking-Ausflug. Auf Instagram teilte Channing eine Reihe von Aufnahmen von dem Trip. Unter anderem zeigt ein Foto, wie das Vater-Tochter-Duo gemeinsam mit ein paar weiteren Leuten und ihren Motorrädern posiert. Ein kurzes Video zeigt zudem, wie Channing und Everly auf ihren Maschinen cruisen. "Ugh, ich liebe einen Tag im Dreck mit meinen Kleinen und meiner Familie. So ein guter Tag. Müde und schmutzig. Perfekt", betitelte der Filmstar die Aufnahmen.

Für seine Tochter scheint sich Channing immer tolle und unvergessliche Ausflüge einfallen zu lassen. Anfang des Jahres besuchten die beiden beispielsweise die Premiere von "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training" in New York City. Passend zur Veranstaltung verkleideten sich die beiden als zwei Charaktere der beliebten Sendung. Dafür trug Everly extra eine lila Perücke. In ihren Kostümen posierten die beiden lächelnd auf dem roten Teppich – eine absolute Seltenheit, denn eigentlich hält Channing seine Tochter von solchen öffentlichen Events fern.

Everly stammt aus Channings Ehe mit Jenna Dewan (43). Im Jahr 2018 gaben die beiden Schauspieler ihr Ehe-Aus bekannt. Seit der Trennung teilt sich das Ex-Paar das Sorgerecht für ihre Tochter. Für Jenna war dies zuerst jedoch ziemlich schwer. "Am Anfang war das wirklich hart", erklärte sie in einem Interview mit Romper und ergänzte: "Am Anfang war es auch für sie [Everly] sehr hart, aber sie ist inzwischen viel besser damit zurechtgekommen."

Instagram / channingtatum Everly Tatum und Channing Tatum, 2024

Getty Images Channing Tatum und Everly Tatum auf der Premiere von "Demon Slayer" 2024

