Diese Gründe führten zur Trennung von Kevin Njie und Emely

Kevin Njie (28) und Emely Hüffer sind nicht mehr zusammen. In ihrem neuen Podcast "Hot Soul" bestätigt die Influencerin nicht nur die Gerüchte, sondern geht auch auf die Gründe der Trennung des einstigen Too Hot to Handle-Traumpaares ein. "Es sind Sachen passiert, die so unglaublich viel Heilung brauchen – für mich und für ihn auch. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie man davon heilen soll", offenbart Emely und fügt hinzu: "Ich wollte nicht wahrhaben, wie kaputt wir eigentlich schon waren [...]. Ich hab so viel geschluckt und so viel ausgehalten in meiner Welt, da ich einfach dieses Bild von der Familie im Kopf hatte."

Die Blondine führt weiter aus, Kevin habe nach ihrem Umzug nach Ibiza angefangen, mit "mentalen Problemen" zu kämpfen – der 28-Jährige sei durch "dunkle Zeiten" gegangen: "Ich hatte Verständnis dafür und habe so gelebt, dass ich den Raum komplett für seine Dunkelheit und seine Probleme freigeräumt habe." Über die Zeit habe die Blondine gemerkt, dass dies auch Einfluss auf sie nahm. Bei der jungen Mama seien ebenfalls "unglaublich tiefe und schlimme Dinge" passiert, von denen sie heilen musste – weswegen sie nicht die volle Kraft gehabt habe, die alltäglichen Dinge allein zu bewältigen. Von diesem Zeitpunkt sei es so gewesen, dass die Probleme Kevin und Emely als Paar belasteten.

Bereits vor Verkündung ihrer Trennung spekulierten Fans, ob es zwischen dem 28-Jährige und seiner Partnerin kriselt: Ihnen war aufgefallen, dass sich die beiden nicht mehr gemeinsam in den sozialen Medien zeigen. Zunächst schwiegen sie zu dem Thema – doch dann gestand Emely in ihrer Podcast-Folge: Sie und Kevin sind seit über einem Monat getrennt. "Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage. [...] Ich weiß, es gab viele Fragen, aber ich war noch überhaupt nicht bereit, diese Realität in meinen Kopf reinzusetzen", erläuterte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely, "Too Hot To Handle: Germany"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Kevin wird sich auch noch zu der Trennung von Emely äußern? Ja, wenn er soweit ist, wird es das ganz sicher tun! Davon gehe ich nicht aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de