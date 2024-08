Nach Trennung: Rapperin Cardi B zeigt stolz ihren Babybauch

Inmitten all der turbulenten Schlagzeilen um Cardi B (31) scheint die Rapperin ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen: Die frisch getrennte Babymama wurde superstylisch und sichtlich gut gelaunt in New York gesichtet! Auf Bildern, die unter anderem Mirror vorliegen, zeigt sich die "WAP"-Interpretin in einem Sport-BH von Dior und einer tief sitzenden lässigen Jeans: Ein Outfit, das ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene setzt!

"Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht!", fand die Musikerin emotionale Worte unter einem Instagram-Post mit Bildern eines extravaganten Babybauchshootings. Damit verkündet sie ihren Fans offiziell, gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Offset (32) ein weiteres Kind zu erwarten.

Die Ehe der beiden Musiker schien von Anfang an ein ewiges Auf und Ab zu sein. 2017 lernten sich Cardi und der 32-Jährige kennen – sie heirateten noch im selben Jahr. Trotz zwei gemeinsamer Kinder, Kulture Kiari kam 2018 und Wave Set vier Jahre später zur Welt, führten sie eine ständige On-off-Beziehung. Nachdem Cardi bereits 2020 zum ersten Mal die Scheidung eingereicht hatte, rauften die beiden sich wieder zusammen. Obwohl sie nun ihr drittes Kind erwarten, scheint sich die "I Like It"-Interpretin dieses Mal sicher zu sein – sie möchte die Scheidung von Offset.

Getty Images Cardi B im September 2019 in New York City

Getty Images Cardi B und Offset, Januar 2020

