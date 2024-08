So süß gratuliert Jenelle Evans Sohn Jace zum 15. Geburtstag

Jace (15) feiert seinen 15. Geburtstag! Da lässt es sich seine Mama Jenelle Evans (32) nicht nehmen, ihm mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram zu seinem Ehrentag zu gratulieren. "15 zu sein bedeutet, auf vier Reifen zu fahren, Zelte zu bauen und mit Freunden Pizza zu bestellen. So hat sich Jace seinen Geburtstag vorgestellt!", lauten ihre Worte zu dem gemeinsamen Schnappschuss der beiden. "Wie sind diese Jahre nur so schnell vergangen?", fragt sich die Teen Mom-Bekanntheit und ergänzt: "Ich bin jetzt die Kleine! Alles Gute zum Geburtstag."

Wo eigentlich mit Glückwünschen an das Geburtstagskind zu rechnen wäre, erntet Jenelle reichlich Kritik in der Kommentarspalte ihres Beitrags. "'Wie konnten die Jahre so schnell vergehen?' Wirklich? Du warst die meiste Zeit dieser Jahre abwesend. Das ist der Grund, warum sie so schnell vergangen sind", lautet nur einer von zahlreichen Hate-Kommentaren. Diese beziehen sich auf die Zeit, in der Jace aufgrund einer schweren Lebensphase seiner Mutter bei seiner Oma Barbara untergebracht war. Nichtsdestotrotz nehmen einige Nutzer die "Happy Deathday"-Darstellerin in Schutz. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ihr seht beide so glücklich aus! Ein Hoch auf Neuanfänge. Ignoriert die Hater", rät ein wohlwollender Follower dem Mama-Sohn-Duo. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Lasst die Vergangenheit einfach Vergangenheit sein. Ich bin sicher, sie und ihr Baby haben diese Dinge bereits verarbeitet."

Die vergangenen Monate waren für die 32-Jährige alles andere als leicht. Im vergangenen Jahr wurde gegen ihren Ex-Mann David Eason ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, worauf eine Anklage wegen Kindesmisshandlung folgte. Laut TMZ soll David gegenüber dem damals 14-Jährigen gewalttätig geworden sein, was "Spuren am rechten Arm sowie an der linken und rechten Seite des Halses" verursachte. Im Mai folgten seit Langem endlich wieder positive Nachrichten für Jenelle. Die einstweilige Verfügung, die sie gegen ihren Ex beantragt hatte, wurde vom Gericht bewilligt. "Sie war sehr erleichtert, nachdem der Richter die einstweilige Verfügung erlassen hatte. Sie war schon lange nicht mehr so glücklich", verriet Jenelles Manager nach dem Prozess gegenüber People.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason im März 2023

