Besuch bei Olympia? Prinzessin Kate muss "vorsichtig sein"

Die Olympischen Sommerspiele laufen auf Hochtouren – und auch so mancher Promi oder Royal ließ sich bereits bei dem Megaevent in Paris blicken. Aber darf sich das Team von Großbritannien noch über einen Besuch von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) freuen? "Ich bin mir sicher, dass Kate gerne mit William nach Paris reisen würde, um sich ein paar Wettkämpfe anzusehen, aber ob sie das tut oder nicht, hängt vom Rat ihrer Ärzte ab", betont der Adelsexperte Phil Dampier gegenüber Fabulous. Es sei eine große Freude für alle Fans und Athleten gewesen, die Familienmutter beispielsweise bei Wimbledon zu sehen. Doch eine Reise nach Frankreich sei einfach ein anderes Kaliber: "Sie ist immer noch in Behandlung und befindet sich im Genesungsprozess, deshalb muss sie vorsichtig sein."

Der Autor betont: "Das GB-Team würde sie gerne in Paris sehen, aber es bekommt auch fantastische Unterstützung von der treuen Prinzessin Anne, es ist also nicht so, als gäbe es keine königliche Präsenz." Tatsächlich stattete Anne dem Team bereits einen Besuch ab. Die Schwester von König Charles III. (75) ist nicht nur Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, sondern auch schon seit 1983 Präsidentin der British Olympic Association – und im Jahr 1976 war sie sogar selbst in einigen Reitsportdisziplinen bei den Spielen in Montreal angetreten. In diesem Jahr überzeugte sie vor Ort mit einem lässigen Look samt lustigem Fischerhut.

Sowohl Charles als auch Kate hatten Anfang des Jahres ihre gesundheitlichen Probleme publik gemacht. Wie nun bekannt ist, gingen nach den Bekanntgaben sage und schreibe 27.620 Briefe mit Genesungswünschen im königlichen Palast ein. "Ich bin überwältigt von all den freundlichen Nachrichten der Unterstützung und Ermutigungen in den letzten Monaten. Sie haben für William und mich wirklich einen großen Unterschied gemacht und uns beiden durch einige schwierige Zeiten geholfen", schwärmte die Gattin von William laut People in einer Botschaft an ihre Bewunderer.

Getty Images Carlos Alcaraz und Prinzessin Kate beim Finale der Wimbledon Championships 2024

Getty Images Prinzessin Anne auf einem Pferd 2016

