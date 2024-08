Cora Schumacher kennt Ralfs neuen Freund schon seit Monaten

Vor Kurzem machte Ralf Schumacher (49) seine Liebe zu seinem Partner Étienne publik. Die zwei sind schon seit zwei Jahren ein Paar, hielten ihre Beziehung aber zunächst geheim. Und auch Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (47) und sein Liebster sind sich nicht fremd! "Das war im letzten Jahr im April, Ralf hat in sein Haus in St. Tropez eingeladen. Dort haben Cora und ich auch Étienne kennengelernt. Es war ein großer Spaß", plaudert Coras ehemaliger bester Freund Jörg Kunze gegenüber Bild über das erste Aufeinandertreffen aus. Er betont: "Ralf wollte, dass Cora Étienne kennenlernt." Die Stimmung sei locker und angenehm gewesen. Auch die frühere Dschungelcamp-Kandidatin und die neue Flamme ihres Ex hätten sich bestens verstanden.

Die Beziehung der beiden Turteltauben bezeichnet Jörg als wunderbar und fügt hinzu: "Ich bin bis heute mit Étienne und Ralf befreundet." Aber sieht Cora das wirklich genauso? Während Jörg beteuert, er habe sofort gewusst, dass der Motorsportler und Étienne ein Paar sind, soll sie von nichts geahnt haben – angeblich ging sie davon aus, er sei der Assistent. Nach der Bekanntgabe von Ralfs neuer Liebe blieb es um die Blondine kurz still. Dann postete sie ein Foto ihres gemeinsamen Hochzeitstages im Jahr 2001 auf Instagram: Zu sehen ist die Braut Cora samt Schleier, der eine Träne über die Wange kullert. Dazu kommentiert sie: "Tränen verraten mehr als Worte."

Mitte Juli postete Ralf erstmals ein Foto mit seinem Étienne. Auf dem Schnappschuss stehen die beiden Arm in Arm mit dem Rücken zur Kamera und betrachten ganz romantisch den Sonnenuntergang. Das Bild sorgte im Netz für jede Menge Aufsehen – sehr zur Überraschung des einstigen Formel-1-Fahrers. "Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet. Auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert. Ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin", gestand er daraufhin in der Sendung "Hardenacke trifft...".

Anzeige Anzeige

Instagram / etn_cst Étienne, Partner von Ralf Schumacher

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Cora wirklich nichts von Ralf und Étiennes Liebe geahnt hat? Ja, ihre Reaktion sieht schon danach aus! Nee, wie soll das überhaupt möglich sein, wenn die beiden sich doch sogar kennengelernt haben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de