Fast nackt: Bianca Censori trägt total durchsichtiges Outfit

Die Australierin Bianca Censori (29) liebt es, viel nackte Haut zu zeigen. In der Vergangenheit provozierte sie bereits mehrfach mit ihren auffälligen Looks. Jetzt gibt sie erneut freien Blick auf ihren Körper, so wie Mutter Natur ihn schuf! Neue Aufnahmen des Musikproduzenten John Monopoly auf Instagram zeigen, dass Bianca kürzlich seine Geburtstagsparty besuchte. Zu dem Abendessen erschien sie in einem komplett durchsichtigen Bodysuit, der nahezu ihren gesamten Körper inklusive ihrer Brüste entblößte!

Die Architektin und ihr berühmter Ehemann Kanye West (47) kamen zusammen auf die luxuriöse Party seines befreundeten Managers. John entschied sich dazu, diese im idyllischen italienischen Restaurant Giorgio Baldi in Los Angeles zu feiern. Neben dem kontroversen Model und Kim Kardashians (43) Ex-Partner kamen auch die Schauspielerin Jaime King (45) sowie der American-Football-Star Tony DeNiro. Trotz der prominenten Gäste war es doch der Anblick von Bianca, der die Fans in Atem hielt. Ein Follower teilte offen seine Gedanken beim Anblick des polarisierenden Fotos: "Ich schwöre, dass ich diese Dame noch nie mit verdeckten Brüsten gesehen habe!"

Nicht jeder Betrachter ist begeistert von dem freizügigen Stil der Bekanntheit. Gerade in den USA ist es sogar wahrscheinlich, dass sie mit rechtlichen Problemen rechnen muss. Wie Daily Mail vor wenigen Wochen vermutete, könnten ihre aufreizenden Outfits nämlich gegen das geltende kalifornische Recht verstoßen. Dieses könnte ihr Auftreten als "unsittliche Entblößung" einordnen. Die Strafen dieses Vergehens reichen von einer Geldstrafe bis hin zu einer Gefängnisstrafe und der Registrierung als Sexualstraftäter.

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Getty Images Bianca Censori, Frau von Kanye West

