Jennifer Aniston machte Brad Pitt außergewöhnliches Geschenk

Jennifer Aniston (55) und Brad Pitt (60) galten lange als das Traumpaar schlechthin. Zwischen 2000 und 2005 waren die Schauspieler sogar miteinander verheiratet – in dieser Zeit feierten sie auch den 40. Geburtstag von Brad. Einige Jahre später erzählt der Fernsehkoch Jamie Oliver (49) von dem außergewöhnlichen Geschenk, das Jennifer ihrem damaligen Ehemann gemacht hatte. Wie RTL berichtet, kochte Jamie damals für die beiden als Geschenk. "Ich war Brad Pitts Geburtstagsgeschenk von Jen. Sie rief an und wir legten dreimal wieder auf, weil wir nicht glauben konnten, dass sie es wirklich war", offenbart der Brite und erzählt weiter: "Also musste sie meinen Agenten durch ihren Agenten kontaktieren, aber ich hatte nicht wirklich einen Agenten, also dauerte es eine Weile."

Bei der Geburtstagsparty von Brad kochte Jamie dann gemeinsam mit zwei Teamkollegen, wie der Sender weiter berichtet. Neben dem ehemaligen Ehepaar waren auch noch prominente Gesichter wie Edward Norton (54) und Courteney Cox (60) dabei. Auch nach vielen Jahren hat der TV-Koch noch Kontakt zu dem Ex-Paar: "Es war Brads Vierzigster, also kenne ich ihn jetzt seit 20 Jahren... Sie sind beide wundervolle Menschen. Ich habe Brad schon seit einiger Zeit nicht gesehen, aber Jen erst vor ein paar Wochen."

Jennifer und ihr Ex Brad verstehen sich nach über 20 Jahren nach der Trennung super. In schweren Zeiten stehen sie sich noch gegenseitig bei. Immer wieder hat der 60-Jährige Streitigkeiten mit seinen Kindern. Im vergangenen Jahr gab es gegen ihn harte Worte von seinem Sohn Pax (20), der ihn als "schrecklichen und verachtenswerten Menschen" beleidigte. "Jen war sehr besorgt um Brad und hat sich sofort an ihn gewandt", schilderte eine Quelle gegenüber OK!. Die Schauspielerin habe gefürchtet, dass ihr Verflossener nach den Attacken seines Sohnes verzweifelt sein könnte.

Getty Images Jamie Oliver im Oktober 2023

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei der Premiere von "Troja", 2004

