Serkan Yavuz verrät: Deshalb wurde Tochter Valea operiert

Hinter Serkan Yavuz (31) und seiner Frau Samira (30) liegen harte Wochen: Ihre jüngste Tochter Valea musste operiert werden! In ihrem Podcast "Badass Reality" erklären die Influencer, warum sich ihr jüngster Spross einem Eingriff unterziehen musste. Die Kleine habe schon von Anfang an geröchelt, was von den Ärzten auf einen weichen Kehlkopf zurückgeführt wurde. Außerdem habe Valea eine sogenannte Gedeihstörung, was bedeutet, dass das Mädchen nicht genug zunimmt. "Dann lag halt auf der Hand, dass es sein könnte, dass sie so einen hohen Energieaufwand hat, um diese Atmung aufrechtzuerhalten, weil das für sie so anstrengend ist, dass dieser weiche Kehlkopf praktisch immer in die Luftröhre reinklappt, dass man da mal gucken muss, ob man da etwas machen kann", erzählt Samira.

Das habe sich wiederum auf Valeas Trinkverhalten ausgewirkt: "Das ist für Säuglinge total anstrengend, weil Trinken ist ja eigentlich ein Automatismus, aber sie muss das quasi koordinieren – atmen, trinken und schlucken. Das hat alles mit diesem Apparat zu tun." Deswegen wurde mithilfe eines Laser-Eingriffs die Öffnung des Kehlkopfes erweitert. Die OP sei zwar erfolgreich gewesen, doch Valea habe wegen möglicher Komplikationen doch noch ein paar Tage länger im Krankenhaus bleiben müssen. "Wenn uns dann erst mal gesagt wird, da ist ein ganz kleines Risiko, dass etwas passiert, dann plötzlich aber: 'Ja, doch, kann immer noch etwas passieren' – du wirst irgendwann wahnsinnig", regt sich Serkan auf.

Mittlerweile sind Serkan und Samira mit ihrem Wonneproppen wieder zu Hause. Es bleibt aber abzuwarten, ob Valea aus eigener Kraft zunimmt. Der Arzt habe gesagt, "wenn sie jetzt nicht zunimmt und jetzt nicht gut trinkt, dann hat das auch alles nichts mehr mit dem Kehlkopf zu tun." Während Serkan optimistisch in die Zukunft blickt, ist Samira eher zwiegespalten. "Ich bin da ja jetzt komplett geschädigt. Wenn sie einmal nicht so Bock hat auf die Flasche, ich habe direkt Herzrasen, ich kriege Schweißausbrüche", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

