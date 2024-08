Christina Applegate verrät traurigen Grund für Schönheits-OP

Christina Applegate (52) spricht über die Hintergründe ihrer "einzigen Schönheitsoperation". Nach einer harschen Kritik eines Produzenten habe sich die Schauspielerin unters Messer gelegt. "Mit 27 Jahren war ich in einer Show", erinnerte sie sich im Gespräch mit Co-Moderatorin Jamie-Lynn Sigler (43) in ihrem Podcast MeSsy zurück und fährt fort: "Einer der Produzenten - sehr berühmte Leute, die auch eine sehr berühmte Show gemacht haben - sagte: 'Hey, wir haben Probleme mit dem Licht unter deinen Augen. Deine Tränensäcke sind so groß.'" Als der Produzent dann vorgeschlagen habe, sich die Tränensäcke entfernen zu lassen, willigte die "Super süß und super sexy"-Darstellerin ein, obwohl ihr nicht wohl dabei war.

Christina erklärt, dass die Tränensäcke "erblich bedingt" seien und scherzte sogar, dass ihr Vater Robert Applegate "so etwas wie Louis-Vuitton-Gepäck unter den Augen hat". Die Entfernung der Augensäcke sei die einzige Schönheitsoperation gewesen, für die sie sich jemals unters Messer gelegt habe. Die Hintergründe für den Eingriff beurteilt sie kritisch: "Die Dinge, die die Leute einem in den Kopf pflanzen, diese Samen, die sie in deinen Kopf pflanzen."

Die US-Amerikanerin machte vor drei Jahren publik, dass sie an der chronischen Autoimmunerkrankung MS erkrankt ist. Mit den Auswirkungen der Krankheit geht sie offen um. So verriet Christina im November 2022, dass sie 18 Kilogramm zugenommen habe und zum Gehen mittlerweile einen Gehstock benötige. Auch mit dem Verlust der Blasenkontrolle habe sie zu kämpfen und trage seither Windeln.

Getty Images Christina Applegate im Januar 2023

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

