Nach Motorradunfall: So geht es Nina Dobrev mittlerweile

Im vergangenen Mai hatte Nina Dobrev (35) einen schweren Motorradunfall. Dabei zog sie sich einen Kreuzbandriss, einen Meniskusriss und einen Schienbeinkopfbruch zu. Im Interview mit People verrät die Schauspielerin nun, wie es ihr mittlerweile geht. "Ich denke, es geht mir ziemlich gut", erklärt sie und fügt hinzu, dass die Ärzte "ziemlich überrascht" waren, wie schnell sie sich erholt. "Ich bin dem Zeitplan ein wenig voraus, was die Heilung angeht. Trotzdem ist es immer noch ein sehr langer Prozess", fährt die Vampire Diaries-Darstellerin fort.

"Mir war nicht klar, dass die Genesung neun Monate bis ein Jahr dauert. Und ich bin erst dreieinhalb Monate dabei. Es liegt also noch ein weiter Weg vor mir", macht Nina deutlich. Wichtig sei es, dem Körper Zeit für die Heilung zu geben. "Oft verletzen sich die Leute an diesem Punkt des Heilungsprozesses erneut, weil sie sich gut fühlen. Sie fangen dann an, normale Dinge zu tun. Ich muss mir also immer wieder vor Augen halten, dass ich immer noch am Heilen bin und dieser Prozess noch eine Weile andauern wird", gibt der TV-Star ehrlich zu.

Auf Instagram gibt Nina ihren Fans zudem regelmäßig Updates zu ihren Genesungsfortschritten. Vor wenigen Tagen verkündete die 35-Jährige stolz, dass sie mittlerweile keine Krücken mehr zum Laufen brauche. "Ich habe meine ersten Schritte ganz ohne Krücken gemacht. [...] Nach ein paar weiteren Wochen des Aufbaus meiner Oberschenkelmuskulatur habe ich einen Fuß vor den anderen gesetzt. [...] Das war eine große Sache für mich" , freute sie sich.

Instagram / nina Nina Dobrev im Mai 2024

Instagram / nina Nina Dobrev im Juni 2024

