"Schlechtes Gewissen": Kommt Blake Livelys Familie zu kurz?

Blake Lively (36) gehört zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Nebenbei ist sie auch die Ehefrau von Ryan Reynolds (47) und eine vierfache Mutter. Im Interview mit Entertainment Tonight verrät die Gossip Girl-Darstellerin, dass auch sie manchmal ihre Schwierigkeiten damit hat, eine Balance zwischen Karriere und Privatleben zu finden. "Wenn man arbeitet, hat man manchmal ein schlechtes Gewissen, weil man in der Zeit, in der man arbeitet, kein Privatleben hat", erklärt Blake.

Nichtsdestotrotz liebt die Schauspielerin ihren Job und nehme diesen sehr ernst. Blake berichtet zudem, dass sie und ihr Mann "sehr, sehr hart" arbeiten und regelrecht in ihren Job eintauchen. Weiter betont die Deadpool & Wolverine-Darstellerin: "Aber wer wir sind, definiert sich viel mehr durch unser Privatleben als durch unsere Arbeit, und wir können beides gleichzeitig sein."

Der "Nur ein kleiner Gefallen"-Star sprach bei seinem Auftritt in der "Today-Show" von der Wichtigkeit seiner Freunde – diese seien eine große Unterstützung in Blakes Alltag. Insbesondere ihre enge Freundin und Patentante ihrer vier Kinder Taylor Swift (34) sei eine große Hilfe für Blake. "Ich verstehe, warum sie so vielen Menschen so viel bedeutet – sie bedeutet mir so viel", schwärmte sie von der "You Need to Calm Down"-Interpretin. Taylor sei nicht nur eine Stütze, sondern auch eine große Inspiration für die "Green Lantern"-Darstellerin. Neben Taylors Vielfältigkeit schätzt sie vor allem eine Sache an ihr: "Frauen, die es verstehen, sowohl stark als auch verletzlich zu sein. [...] Das ist sehr inspirierend."

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

